Blazers Portland
Los jugadores de Blazers (blancos) y Lakers en plena disputa de un partido que terminó a favor de los Portland 122-108.Cortesía

NBA: Los Blazers castigan a unos Lakers sin Doncic ni LeBron

Aunque el equipo de Portland juega con DT interino, debido a que el oficial es investigado por amaños, en lo deportivo avanza

Los Portland Trail Blazers del técnico interino brasileño Tiago Splitter ganaron por 122-108 en el campo de Los Ángeles Lakers, que no podían contar con Luka Doncic ni LeBron James, ambos lesionados.

Con Splitter en el banquillo tras el arresto de Chauncey Billups por un escándalo de póquer y mafia, los Blazers sumaron su segunda victoria de la temporada.

Los Lakers jugaron sin Doncic, baja al menos hasta el próximo domingo por un esguince en un dedo, ni LeBron, quien convive con un problema de ciática. Tampoco estuvo Marcus Smart, ausente por molestias musculares en un cuádriceps.

Austin Reaves, que el domingo 26 de octubre había firmado 51 puntos contra los Kings, volvió a brillar, con 41 puntos. El equipo de JJ Redick ganó dos partidos y perdió dos en esta temporada.

El máximo anotador de los Blazers fue Deni Avdija con 25 puntos, y Jrue Holiday aportó 24.

Warriors y su victoria ante Grizzlies

En el Chase Center de San Francisco, los Golden State Warriors doblegaron con autoridad a los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama (131-118).

El canario aportó catorce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 22 minutos en pista saliendo del banquillo. Falló los dos libres lanzados, lo que provocó una vistosa reacción provocadora de Draymond Green.

Jonathan Kuminga guió a los Warriors con un doble doble de 25 puntos y doce rebotes. Steph Curry contribuyó con 16 y cuatro triples.

