NBA: Los Blazers castigan a unos Lakers sin Doncic ni LeBron

Aunque el equipo de Portland juega con DT interino, debido a que el oficial es investigado por amaños, en lo deportivo avanza

Los jugadores de Blazers (blancos) y Lakers en plena disputa de un partido que terminó a favor de los Portland 122-108.

Los Portland Trail Blazers del técnico interino brasileño Tiago Splitter ganaron por 122-108 en el campo de Los Ángeles Lakers, que no podían contar con Luka Doncic ni LeBron James, ambos lesionados.

Con Splitter en el banquillo tras el arresto de Chauncey Billups por un escándalo de póquer y mafia, los Blazers sumaron su segunda victoria de la temporada.

After Portland forced 23 turnovers vs depleted Lakers I did an check on on-ball pressure, growing trend for several yrs now🧵

Blazers are most aggressive in the NBA at the moment and Lakers, missing several guards, had 8-sec violations and all kinds of trouble bringing it up 👇 pic.twitter.com/vjEFZgsEXa — Iztok Franko (@iztok_franko) October 28, 2025

Los Lakers jugaron sin Doncic, baja al menos hasta el próximo domingo por un esguince en un dedo, ni LeBron, quien convive con un problema de ciática. Tampoco estuvo Marcus Smart, ausente por molestias musculares en un cuádriceps.

Liga de Naciones Femenina: dónde ver EN VIVO el partido Ecuador vs. Colombia HOY Leer más

Austin Reaves, que el domingo 26 de octubre había firmado 51 puntos contra los Kings, volvió a brillar, con 41 puntos. El equipo de JJ Redick ganó dos partidos y perdió dos en esta temporada.

El máximo anotador de los Blazers fue Deni Avdija con 25 puntos, y Jrue Holiday aportó 24.

Warriors y su victoria ante Grizzlies

En el Chase Center de San Francisco, los Golden State Warriors doblegaron con autoridad a los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama (131-118).

El canario aportó catorce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 22 minutos en pista saliendo del banquillo. Falló los dos libres lanzados, lo que provocó una vistosa reacción provocadora de Draymond Green.

Jonathan Kuminga guió a los Warriors con un doble doble de 25 puntos y doce rebotes. Steph Curry contribuyó con 16 y cuatro triples.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!