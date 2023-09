Vuelta al Ecuador: Segundo Navarrete lucha con un solo riñón

El ciclismo ha sido la vida para Segundo Navarrete. Tanto así que cuando casi todos decían que no volvería a rodar tras el accidente de tránsito que sufrió el año pasado, regresó para correr su décima séptima Vuelta Ciclística al Ecuador, que termina este sábado 30 de septiembre en Quito.

“De verdad estoy bastante feliz por haber vuelto, por estar a un alto nivel”, reveló el corredor nacido el 21 de mayo de 1985 en San Gabriel (Carchi) y que desde 2003 disputa la prueba ciclística más importante del país.

Sin embargo, Navas, como es conocido en el mundo de este deporte, también sintió algo de tristeza porque durante la segunda etapa de la actual edición la pasó mal, debido a una infección estomacal que mermó sus energías.

Lejos de ser una consecuencia del atropellamiento que sufrió en octubre de 2022, Navarrete contó que algo que comió la noche anterior le cayó mal. “Luego en la carretera no me sentí bien y en un momento pensé hasta en retirarme porque venía prácticamente solo”, recordó.

Lo que lo motivó a seguir fue pensar en el tiempo que estuvo entrenando, en el dolor que superó durante la recuperación del accidente y en que no se podía dar por vencido, porque existe mucha gente que quiere verlo aún pedalear (familia e hijo).

Pese a ello, también hubo gente que lo dejó solo. “Todos (auspiciantes, autoridades) me abandonaron, me dieron la espalda. Los que se han quedado conmigo solo fueron la familia, los amigos reales. Dicen que en el hospital y en la cárcel se ve a las verdaderas amistades, y así fue”, dijo a manera de desahogo el ciclista, que este viernes 29 no tomó la partida de la Vuelta.

Hoy Segundo agradece a los que se quedaron en los momentos complicados. “Estoy pedaleando por ellos. Se me vino a la mente el recuerdo de quienes me cuidaron en mis noches de dolor, de no poder dormir... me da un gran sentimiento”.

Por el accidente, Navarrete perdió un riñón, pero prefiere no pensar en eso, sino en las siete victorias de etapa que suma ya en todas las ediciones de la Vuelta al Ecuador en las que ha competido. La última fue en un circuito en Atuntaqui en 2019.

Navarrete tuvo que reposar en el hospital debido a su accidente. Cortesía

“No le meto cabeza a las adversidades, prefiero no recordarlas. Es mejor que estar diciendo que solo tengo un riñón en forma de queja. Y tampoco soy de estar con lamentos, prefiero pensar que estoy bien, como si nada, normal”, aseguró el corredor del Team Saitel.

Navarrete confesó que gran parte de su importante recuperación se la debe a la ciclista tricolor Miryam Núñez, en quien encontró una aliada. “Ha sido un soporte para mí y creo que yo para ella (Núñez también sufrió un accidente de tránsito en 2021)”, comentó el carchense, quien en su palmarés como seleccionado de Ecuador tiene dos medallas de bronce en el Campeonato Panamericano de Ruta.

Dejando de lado el duro momento, el ciclista espera terminar este sábado 30 la prueba, aunque reconoce que “hay que buscarla, hay que mover esto. Estamos entre los buenos, somos protagonistas y todavía tenemos con qué”.

Con la convicción de seguir “guerreándola”, como él dice, entre las aspiraciones de Segundo en esta Vuelta está el intentar una victoria de etapa, una camiseta de la combatividad o la de premios de montaña; en definitiva, seguir siendo protagonista en el deporte que ama.

