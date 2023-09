Vuelta al Ecuador: Montenegro gana la etapa 5; Chalapud es el virtual campeón

El ciclista colombiano Robinson Chalapud, integrante del Team Banco Guayaquil, sentenció prácticamente este viernes 29 de septiembre la Vuelta al Ecuador, tras mantener el liderato de la clasificación general en la quinta etapa, que lideraron Santiago Montenegro y Byron Guamá, ambos del equipo continental Movistar Best PC.

Montenegro completó los 149.4 kilómetros de la etapa 5, de Cotacachi a Quito, un tiempo de 4 horas, 12 minutos y 34 segundos. A 16 segundos arribó a meta, en segundo lugar, Byron Guamá, quien cedió el tercer lugar de la clasificación general a su colega.

Tras la llegada de la penúltima jonada, los líderes de las distintas clasificaciones recibieron sus maillots. Chalapud el amarillo de líder de la general y el de los puntos rojos como manda más en los premios de montaña.

Al “cafetero” lo acompañaron Marco Tulio Suesca (Movistar Best PC), nuevo líder de las metas volantes, la azul del más combativo quedó en manos de Juan Diego Alba (Movistar Best PC) y Nixon Rosero recuperó la camiseta del mejor entre los jóvenes Sub 23.

Este sábado 29 la competencia tendrá su último circuito en la Mitad del Mundo. Los corredores cumplirán con 10 vueltas, cada una de 16 km, para completar los 116,1 km que proclamarán al campeón 2023.

