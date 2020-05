Nassib Neme: "Le pido a Santiago Morales y a Michel Deller que dejen de hablar de honorabilidad"

Nassib Neme no se guardó nada. Habló de la situación que vive el fútbol por la pandemia del coronavirus, de las críticas recibidas de parte de los representantes de Independiente del Valle, de la pugna en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y de las medidas adoptadas por Emelec para sobrevivir ante la crisis.

Emelec responde a las acusaciones del abogado de Francisco Egas Leer más

"Es mejor mantener distancias sanas, que falsas cercanías", dijo el principal del tricampeón cuando se le consultó respecto a las críticas que Michel Deller y Santiago Morales realizaron en su contra, debido a la polémica surgida entre Independiente del Valle y Técnico Universitario, por el traspaso del golero Jorge Pinos.

Deller y Morales cuestionaron a Neme, luego de que este afirmara que ha tenido buenas experiencias en las negociaciones realizadas de club a club.

"A mi no me gusta hablar en al aire, me gusta ser puntual. Les agradezco a Deller y a Morales por la importancia que le dan a mis opiniones, pero esto parece una obsesión. En relaciones entre clubes yo puedo hablar de experiencias propias y con Técnico Universitario todo ha sido transparente, si ellos han tenido otra experiencia, están en su derecho de decirlo, pero no pueden obligarnos a los otros a pensar igual. Parece que a ellos les interesa mucho nuestra opinión, mientras que a nosotros nos tiene sin cuidado lo que digan. No es necesario recurrir a ambigüos estándares morales. Los problemas que tengan ellos con otros clubes será cosas de ellos. Yo no soy hipócrita, digo lo que veo y lo que siento, ellos no tienen derecho a gobernar las opiniones o simpatías ajenas, nosotros no se lo permitiremos", sentenció Neme, en diálogo mantenido con radio Caravana.

Respecto a la pugna de la FEF, dijo que esto le compete exclusivamente a los miembros del directorio de dicha entidad y que Emelec solo se limita a cumplir con el legítimo derecho que tiene de participar en el Congreso, escuchar posturas y dar su opinión.

Le pido a Santiago Morales y a Michel Deller que dejen de hablar de honorabilidad. Como fútbol nacional debemos crecer en transparencia. No soy ni hipócrita ni mentiroso Nassib Neme, presidente de Emelec.

Finalmente afirmó que ha llegado a acuerdos previos con el plantel y el cuerpo técnico del Bombillo para sobrellevar la crisis económica provocada por el coronavirus, con el menor impacto posible para la institución.

"No estoy de acuerdo con quienes dicen que a los clubes más grandes le costará menos, es al contrario. Esto es como aviones que vuelan a diferentes alturas, porque tienen metas distintas. Será muy complicadado para los más pesados, los que apuntan a llegar más lejos, mientras aquellos que están más cerca de la tierra les resultará más fácil atterizar. Afortunadamente nuestro cuerpo técnico y jugadores han entendido la situación, saben que no es fácil para los clubes y por eso llegamos a un acuerdo", concluyó.