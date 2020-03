Nassib Neme: "No es verdad lo de Renato Ibarra, no hemos buscado fichajes"

Renato Ibarra: Cinco clubes quieren fichar al ecuatoriano Leer más

Luego de la salida abrupta de Renato Ibarra de las filas del América de México, se empezó a especular que varios clubes del medio local estaban interesados en repatriar al ecuatoriano. Según información desde el país azteca, las Águilas pedirían 5 millones de dólares por el pase del extremo por derecha y Emelec habría sido uno de los interesados.

EXPRESO consultó con el presidente del equipo millonario, Nassib Neme, y este fue claro en señalar que no está en los planes, peor aún en los tiempos que se atraviesan actualmente. "Lo que se está comentando de Renato Ibarra no es verdad. En este momento que nuestros presupuestos están frenados lo último que se nos podría ocurrir es pensar en fichajes. Sería como darle una estocada de muerte a las finanzas del club", explicó el presidente. Además aseguró que "todas las dependencias del club están cerradas" y que "no estamos operativos".

El titular de los eléctricos habló de la parte deportiva y cómo este parate afecta a los clubes en general, no solo al Bombillo. "Estamos bien, hay capacidad de maniobra para enfrentar esta contingencia. Sin duda que deberemos replantearnos acciones entorno a nuestro presupuesto, que invariablemente será impactado por la situación que toca enfrentar", reveló.

Ratificó que Emelec "está sólido y claro en sus números. Ahora que si se supera esta suspensión en junio o julio, es un escenario más complicado que no creo que club alguno pueda no verse afectado seriamente".

El presidente azul está en aislamiento domiciliario, junto a su esposa, como la mayoría de los ecuatorianos y una de las actividades que más lo ha atrapado es divertirse con vídeos familiares a través de la innovadora aplicación Tik Tok. "Mis hijos y mis nietos están disfrutando de esas ocurrencias. Algo hicimos, pero son inviables", señaló entre risas.