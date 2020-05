Nassib Neme: "Queremos que estén conscientes de lo que están haciendo"

El presidente del Club Sport Emelec tuvo una presentación bastante particular en su intervención en el Consejo de Presidentes de la LigaPro. Aunque Emelec votó a favor del cambio en el número de clubes para la temporada 2021, con 16 equipos en Serie A y con ascensos y descensos, puso en contexto por qué proyectaban el anterior sistema con más aportes en la estructura del fútbol nacional.

Neme pidió que lo ayuden con un documento en el que mostró valores que ganan los dos clubes que más dinero reciben en el país, Emelec y Barcelona, versus el que menos ingresa, Liga de Portoviejo, por motivos de derechos de tv. Y explicó cómo tener 18 equipos en la Serie A es más sustentable.

"Estamos condenando a los clubes que estan ascendiendo (con al actual número de clubes), es difícil para un equipo de fútbol acceder de la Serie B a la A con solo 800 mil dólares y estar en capacidad de competir. Están condenados a regresar a la B o en su defecto distorsionar la calidad del torneo con graves problemas financieros en mitad del camino", empezó explicando Neme.

En el primer cuadro, Neme muestra como los clubes que menos ganan alcanzan apenas 500 mil dólares, mientras que con el aumento de clubes y el destierro de la Serie B de la LigaPro, los que ascendían podían alcanzar hasta 1.3 millones de dólares.

"Los cálculos son hechos con la fórmula que destaco y es de LigaPro. Emelec se va sumar a la mayoría que vamos a votar por las 16clubes en Serie A, más 10 de la Serie B, pero queremos que estén conscientes de lo que estamos haciendo y proyectando las cifras de nuestras instituciones. Se ha hablado recurréntemente que se lo hace por el beneficio propio de los equipos y no han considerado hacer cálculos matemáticos. Los 18 equipos resultan más rentables para todos los involucrados. El que recién asciende no recibiría 800 mil, sino al menos 1, 3 millones con el fijo no incluyendo variables", agregó.

Además, el abogado del club y miembro del directorio de LigaPro, Raúl Gómez Amador, explicó que cual sea la decisión no afectaba directamente a Emelec, pero sí resaltó el marco legal.

"Velando siempre por lo jurídico en el desarrollo humano, en la política, fútbol, vida general. En diciembre se aprobó un sistema de campeonato y descensos, se partió de una premisa de que la Serie B iría a la FEF. Me parece que sentaríamos un precedente muy delicado de cambiar las reglas del juego en pleno desarrollo aunque se hayan jugado 4 fechas. Independiente de la decisión, Emelec no luce afectado por lo que se escoja", sentenció.