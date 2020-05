Barcelona, a favor del torneo 2021 de 16 clubes y con descensos

El consejo de presidentes de LigaPro dejó varias situaciones por analizar, pero lo positivo de esta sesión es que no solo no se extendió como la anterior sino que muchos de los directivos intervinieron lo necesario evitando alargar la cita. Uno de los principales temas por decidir era si se debía o no conservar el número de clubes en Serie A (16) y en Serie A (10) y si tenía o no que susender los descensos y ascensos.

LigaPro: El Consejo de presidentes decide número de equipos en la Serie A Leer más

El torneo 2021 tenía programado que la LigaPro reciba a 18 clubes en la Serie A y la Serie B tendría que trabajarla la FEF. Por eso los diferentes presidentes votaron para cambiarlo, luego de que Santiago Morales sugirió definir esta situación.

Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, se pronunció acerca de esta moción y fue claro en su postura. "Coincido con conceptos de algunos compañeros, entiendo que se mencionó la desnaturalización del torneo y nuestra idea es producto de lo que hemos vivido y el impacto economico de la pandemia en el país. Votamos por mantener los 16 equipos y los descensos y ascensos, porque ellos trabajan con esos objetivos, todo los equipos deben tener una motivacion por un objetivo deportivo", dijo Alfaro Moreno.

Además agregó su apreciación sobre los clubes filiales, otro tema que quedó en el aire en esta sesión y el cual se espera se defina en la próxima reunión, el 22 de junio.

"Con respecto al otro tema se puede tocar más adelante en otro conejo, pero será clave que los clubes transparenten sus filiales para que queden para siempre y todos sepan hasta donde peude ascender tal y cual equipo", sentención el presidente amarillo.