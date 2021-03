Nassib Neme: "El grupo City está interesado en Joao Rojas para su equipo en la MLS, el New York City"

El atacante de los eléctricos, Joao Rojas, no apareció en la última jornada de la LigaPro ante Aucas y el rumor de su posible salida al fútbol del exterior incrementó. EXPRESO conversó con el presidente de Emelec, Nassib Neme, para aclarar el tema y explicó que hay interés por el jugador, pero aún nada concreto.

"Por Joao (Rojas) ha existido interés en el fútbol brasileño mexicano, MLS y Francia, pero nada en concreto tenemos aún. Ciertamente el grupo del Manchester City tiene interés pero no pasa de esto: “interés”, explicó el titular de los eléctricos.

Sobre si será o no tomado en cuenta para el próximo duelo en el Capwell contra Delfín, Neme explicó que "estas cosas de si serán tomados en cuenta o no, son temas que maneja directamente el DT con los jugadores. No estamos involucrados".

Sobre el estado de la negociación, el presidente azul aclaró que "no es un tema de ofertas que convenzan o no. Hay un proceso aún no concluido para poder concretarse" y agregó que "El grupo City está interesado para llevarlo a su equipo en la MLS, el New York City".