Naranja Mecánica tiene su Tractor

Gregory González es recordado por haber sido parte de los ‘chavales’, un grupo de jóvenes que en 2009 ascendió al primer equipo de Barcelona, de la mano del técnico español Benito Floro.

Han pasado 11 años de aquella experiencia y González de chaval ya no tiene nada. Lo único que le quedan son los recuerdos de haber vestido la camiseta del Ídolo, las enseñanzas de Floro y el apodo de Tractor, que le fue puesto por el fallecido periodista deportivo Roberto Meza.

Ya retirado del fútbol y con unas libras de más, al esmeraldeño se lo encuentra cada fin de semana jugando con el club Naranja Mecánica, en el torneo de la Amateur League UCSG.

El sábado anterior, González estuvo presente en la derrota (4-2) que sufrió su equipo, frente al combinado de la CTE. Pese a que el resultado no fue favorable para los naranjas, el exBarcelona fue el que más lució en el medio campo, ya que constantemente habilitó a los delanteros, con pases a ras de piso.

Luego del encuentro, el exchaval aseguró que esa forma de filtrar pases fue algo que aprendió del DT español.

“Al profe le doy las gracias, primero por haberme dado la oportunidad de ascender al primer equipo de Barcelona y de haberme enseñado cosas distintas. Él siempre me exigía que los pases tienen que ser precisos y nunca por arriba. Por eso que a cualquier equipo que voy, trato de poner en práctica lo aprendido”, sostuvo el jugador de 35 años.

González recordó que haber vestido la camiseta del cuadro canario ha sido uno de los mejores logros que pudo alcanzar, aunque lamentó que esta se haya dado “en un mal año”.

Del profe Benito Floro aprendí a jugar con la pelota al piso. Eso me gusta ponerlo en práctica con mi equipo Naranja Mecánica Gregory González, exjugador de Barcelona

“El profe Floro me eligió a mí y a otros jugadores (Édison Valdiviezo, Vinicio y Julio Angulo, entre otros). Fue algo emocionante, pero ese año no fue el mejor de Barcelona, pues se venía de una temporada en la que se había gastado mucho en fichajes ($ 10 millones) y no se dieron resultados. A nosotros nos subieron como la salvación y eso nos puso mucha responsabilidad”.

El Tractor aseguró que el mal momento por el que el Ídolo atravesó esa temporada, no fue culpa del estratega español, sino de la dirigencia, que en ese momento era presidida por Eduardo Maruri.

“Floro no tuvo mayor culpa, él era un técnico que tenía mucho conocimiento, vino con un buen proyecto, pero este requería tiempo”.

Otra de las cosas que más recuerda González, de su paso por el Ídolo, fue el día que pudieron salvar la categoría, frente a Liga de Portoviejo.

Gregory González (d) junto a sus compañeros luciendo el brazalete de capitán, en el descanso del compromiso ante CTE. AMELIA ANDRADE

“Ese día (3 de octubre de 2009) estuve en la banca, pero sufrí mucho. Todos estábamos preocupados, ya que Barcelona se podía ir por primera vez a la Serie B. Afortunadamente el equipo salió mentalizado en hacer un buen partido y al final se ganó (2-0). Lo celebramos como si se hubiera ganado el título (risas)”.

Sobre Naranja Mecánica, el exvolante torero aseguró que a este club llegó gracias a su amigo Javier Charcopa (exEmelec) y que cada fin de semana se desestresa en la Amateur League.

“Este es mi segundo año jugando aquí. Cada fin de semana me divierto mucho, aunque le metemos mucha seriedad al asunto, ya que es un torneo exigente. Somos los actuales campeones y queremos retener el título”, finalizó el exjugador, quien reveló que ahora se dedica a la búsqueda de nuevos jugadores.