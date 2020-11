Mina sigue siendo una ‘Muralla’

Tiene 41 años y Mariano Mina sigue siendo esa ‘Muralla’ impenetrable para los rivales, no solo por su estilo de juego, sino porque además se mantiene con la misma fortaleza de hace dos décadas.

Mina, a quien se lo encuentra cada fin de semana disputando distintos torneos que se realizan dentro y fuera de Guayaquil, aseguró que, pese a que ya no juega profesionalmente, trata de mantenerse bien físicamente, debido a que aún le sigue sacando beneficio a la pelota.

“Me sigo cuidando como cuando jugaba de manera profesional, pues le sigo sacando provecho a esta actividad. Entre sábado y domingo juego con distintos equipos que compiten en varios torneos amateurs, por lo que debo mantenerme en forma, para seguir rindiendo dentro de la cancha”, sostuvo Mina, luego de ganar 2-1 con su equipo, La Mitad FC, a Cracks del Norte, en la cuarta fecha torneo de la Amateur League.

El zaguero reveló que jugar al fútbol es un cachuelo al que le saca entre $ 200 y $ 300, cada fin de semana, ya que disputa entre siete y ocho partidos. “No solamente estoy participando este campeonato (Amateur League), sino que también disputo uno en Chongón, otro en Milagro, La Troncal y otros lugares más. Todos estos me representan un ingreso extra, por eso tengo que mantenerme al punto en la parte física”.

Mina comentó que actualmente su principal ingreso económico se da por su labor como supervisor de obra, en una empresa de construcción.

“Hace más de un año empecé a trabajar con un arquitecto. Muchos no saben, pero antes de jugar al fútbol fui maestro de obra, por eso sé cómo leer unos planos, fundir una losa, entre otras cosas. Afortunadamente mi trabajo es de lunes a viernes, por lo que puedo seguir jugando fútbol los fines de semana”.

Para mantenerse bien físicamente, el exMacará, Barcelona, Deportivo Cuenca, Emelec y Olmedo comentó que antes de iniciar su jornada laboral, se levanta a las 05:00 para cumplir con una intensa rutina de entrenamiento.

“Los lunes por lo general descanso. Ese día me repongo de todo el desgaste hecho el fin de semana. Mi rutina empieza desde el martes. Madrugo para salir a trotar, hacer algo de gimnasio. Esto lo hago un par de horas y luego me voy a trabajar. Sé que ya no hay presión de la hinchada, o que esta es mi principal fuente de ingreso, pero la pasión por el fútbol a uno lo llevan a tomar cada partido con mucha responsabilidad”.