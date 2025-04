Nantes vs PSG: sin Willian Pacho en cancha, ¿por qué fue separado del equipo titular?

La liga de Francia no se detiene, a pesar que París Saint-Germain ganó el título. La ausencia del ecuatoriano sorprende

Este martes, 22 de abril, la Ligue 1 nos trae un encuentro imperdible: el Nantes se enfrentará a París Saint-Germain (PSG)en un partido reprogramado de la Jornada 29. Este duelo reviste gran importancia para el futuro del equipo local en la máxima categoría del fútbol francés.

En su encuentro más reciente, el Nantes sufrió una derrota por 2-1 en su visita al Rennes, lo que lo obliga a obtener un resultado favorable en este partido para aliviar la presión en la zona baja de la clasificación.

El PSG, ya coronado campeón de la Ligue 1 hace algunas jornadas y aún invicto, sueña con seguir sumando trofeos a sus vitrinas, sin olvidar que también disputa las Semifinales de la UEFA Champions League. El objetivo del conjunto parisino es claro: culminar esta temporada 2024-25 de liga con un impecable récord invicto.

Dentro de la alineación titular en este compromiso del equipo dirigido por el técnico español Luis Enrique no se encuentra la presencia del ecuatoriano Willian Pacho. El defensor una vez más no estuvo en el once de PSG debido a una disposición del entrenador, sin embargo, en la fecha anterior (contra Le Havre) tampoco estuvo en cancha, ni de suplente, a causa de un malestar físico.

Willian Pacho, defensa del PSG. cortesía

PSG jugará la semifinal de Champions League 2025

Ahora, en la visita ante Nantes sí está, al menos, en la banca de alternantes y podría sumar minutos con el club parisino. Su suplencia se debe a la alternación que está realizando el técnico una vez que ya consiguió el título francés y que la próxima semana tiene que medir a Arsenal en la Liga de Campeones.

Alineaciones de Nantes y PSG en la Ligue 1

Minuto a minuto de Nantes vs PSG

