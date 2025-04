Alineación de Barcelona SC contra Universitario HOY: Así formaría en Libertadores

El técnico Segundo Castillo tendría listo el once titular para el duelo en el estadio Monumental

Para el crucial encuentro de este martes 22 de abril contra Universitario de Deportes por la fecha 3 de Copa Libertadores, Barcelona recupera a la mayoría de su plantel. Solo habrá una ausencia en el once titular para el partido de las 21:00 (hora de Ecuador) en el estadio Monumental.

La única baja confirmada en el once titular de los toreros para enfrentar a los peruanos es Braian Oyola. El extremo argentino aún no se recupera de su lesión muscular y continuó con terapia y trabajos diferenciados este domingo, por lo que no estará disponible al 100%.

La defensa del Ídolo para el partido contra Universitario marcaría el regreso de la dupla central estelar: Xavier Arreaga y Gustavo Vallecilla. Bryan Carabalí ocuparía el lateral derecho y Aníbal Chalá el izquierdo, mientras que el arco estaría custodiado por el venezolano José David Contreras.

El mediocampo del equipo dirigido por Segundo Castillo para enfrentar a Universitario tendría el regreso de Leonai Souza. Su acompañante se definirá entre Jesús Trindade, recuperado de un golpe ante El Nacional, y Dixon Arroyo, quien ha sido constante en el once inicial.

La incógnita en la formación de Barcelona radica en quién reemplazará a Braian Oyola. Las opciones principales que maneja el cuerpo técnico son Cristhian Solano y Gabriel Cortez, quienes han alternado como titulares. El resto del ataque estaría conformado por Janner Corozo, Joaquín Valiente y Octavio Rivero.

Alineación que podría Barcelona para enfrentar a Universitario en Copa Libertadores

José David Contreras; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá; Leonai Souza Dixon Arroyo (Jesús Trindade); Joaquín Valiente, Janner Corozo, Gabriel Cortez y Octavio Riveros.

Datos previos entre Barcelona y Universitario de Deportes en la Libertadores

