Nadal regresa once meses después, gana y ya está en octavos de final de Brisbane

El tenista español Rafael Nadal regresó este martes 2 de enero a la competición oficial después de once meses y medio de ausencia de las pistas por lesión, con un convincente triunfo ante el austríaco Dominic Thiem en el torneo de Brisbane, por 7-5 y 6-1.

El ganador de veintidós Grand Slam, invitado del evento, tardó una hora y media en sacar adelante su primer partido después de una larga recuperación. En segunda ronda jugará ante el australiano Jaso Kubler, invitado de la organización, después de que el ruso Aslan Karatsev se retirara lesionado.

“Solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí”, recordó el ex número uno del mundo y quien hoy se ubica 672 en la ATP, tras reconocer haber sentido sensaciones “muy positivas”.

“He tenido un buen día. He jugado muy sólido, casi sin cometer errores. No he tomado malas decisiones”, dijo.

Nadal no se marca objetivos a corto plazo. Solo competir. “Si vuelvo a ser competitivo, genial. Será una sorpresa también. Ese es mi único objetivo, ser en un par de meses competitivo. Hay que ir día a día”, indicó enfático Nadal.

Ahora, en octavos de final de Brisbane, el español espera a Kubler, nacido en Brisbane hace 30 años, y fuera de los cien primeros del ranking ATP, quien progresó en el torneo por el abandono de su rival al término del segundo set.

Experto doblista, Kubler, sin títulos a nivel individual, fue campeón del Abierto de Australia del pasado año junto a su compatriota Rinky Hijikata y finalista en el 2022 de los torneos de San Diego y de Atalanta. Nunca se ha medido a Rafa.

