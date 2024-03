El Nacional, entre deudas y juveniles de ‘salvavidas’

El Nacional tuvo en su mayoría a jugadores de las categorías inferiores para el estreno en la LigaPro. El equipo fue dirigido por Félix Borja (c).

El Nacional inició la LigaPro con una derrota por goleada (3-0) ante Universidad Católica, como visitante, y con varios juveniles en el rol titular. El club militar no pudo registrar a 15 futbolistas del primer plantel, debido a que no cumple con el presupuesto para el control financiero. Los puros criollos siguen en rojo.

Solo cuatro jugadores con experiencia en la serie A fueron parte de la oncena que fue completada con juveniles para poder saltar a la cancha del estadio Atahualpa ante el Trencito.

Félix Borja, quien es asistente del técnico Ever Hugo Almeida, fue el encargado de dirigir al equipo que no tuvo en banca a otros auxiliares. “Afrontamos el partido con jugadores de las formativas del club. Por el esfuerzo que hicieron los chicos no se les puede reclamar absolutamente nada. Sabemos la situación del club”, lamentó el Canguro Borja.

A los hinchas del Rojo les preocupa esta situación y anhelan que cambie una vez que parece que la tranquilidad institucional llegará tras la elección de Marco Pazos como presidente.

El flamante mandatario espera ser posesionado el miércoles 6 de marzo para iniciar con la firma de contratos con auspiciantes que dijo están listos para llegar al club y de esta manera tener recursos para la habilitación de los elementos del plantel principal.

“Esperamos que hasta el día lunes el directorio ya esté registrado en el Ministerio del Deporte y luego ser reconocido por la FEF. El fin de semana (ante Macará) jugaremos también con juveniles, eso debe entender la hinchada porque todavía no podemos firmar”, afirmó Pazos.

El Nacional perdió por 3-0 ante Universidad Católica en el inicio de la LigaPro. HENRY LAPO / EXPRESO

También denunció que la anterior directiva, liderada por Lucía Vallecilla “se comunicó con algunos jugadores para boicotear el partido de la Libertadores”, ante Sportivo Trinidense de Paraguay, y que marcó la eliminación de los puros criollos.

“Vamos a investigar esta denuncia que recibí hace algunos días. Si se confirma esto, ellos deberán salir de la institución”, enfatizó el directivo, aclarando que en este grupo no se encuentra el cuerpo técnico, al que respetarán su contrato, pero con la condición de un trabajo en conjunto con la comisión de fútbol.

Pazos también detalló el monto que le urge a El Nacional para llegar a un equilibrio financiero en los controles de la LigaPro. “Necesitamos 3’111.000 dólares para poder estar en paz con la LigaPro. Conocemos que la deuda total del club es de diez millones de dólares, no tres como se decía antes. Hay muchas deudas que la anterior directiva quería desconocer”.

