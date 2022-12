El Club Deportivo El Nacional tiene dos grandes retos para la próxima temporada con su regreso a la Serie A del fútbol ecuatoriano y a la Copa Libertadores.

Para ser protagonista en estos torneos, el director técnico Ever Hugo Almeida buscó primero mantener la base del plantel que se coronó campeón de la Serie B, con elementos como el zaguero Jhonnier Chalá, los volantes Bryan Tana y Maicon Solís, y los ofensivos Jorge Ordóñez y Ronnie Carrillo.

El siguiente paso fue sumar a elementos con experiencia, como el delantero Byron Palacios y el volante Ronald de Jesús. Los dos ya tuvieron experiencias anteriores en los militares. Fue en el año 2020, cuando el Rojo descendió.

Ahora el estratega paraguayo solicitó a la dirigencia dos contrataciones más: un lateral derecho y un ariete para cerrar la plantilla criolla.

Lucía Vallecilla, presidenta del club, indicó que tienen los nombres que solicitó Almeida, “uno viene del exterior y otro es del medio”, pero que los guardará en reserva hasta analizar si cumplen con el tema presupuestario.

La dirigente fue tajante y descartó que Jonatan Borja sea uno de los opcionados. “Los jugadores deben ser gratos. Cuando el señor Borja regresó de México no buscó sumarse; dijo que la Serie B no está a su nivel, no respetó la historia de El Nacional”, precisó.

Vallecilla también detalló que la presentación del plantel criollo será el 21 de enero, en la denominada Noche Roja, en la que enfrentarán a un equipo colombiano (aún sin anunciar), y que previo a este encuentro disputarán tres cotejos de preparación.

EN ESPERA DEL RIVAL COPERO

El volver a disputar un torneo internacional motiva a los puros criollos. Conocerán su rival de la primera fase de la Copa Libertadores de 2023, el miércoles cuando se realice el sorteo.

La dirigencia tiene lista la planificación para su estreno copero y adelantó que contarán con un vuelo chárter para el juego en condición de visitante.

Una vez definido el rival, concretarán el tema de hospedaje y lugares de entrenamiento.

PRETEMPORADA

La primera parte de los trabajos militares de cara al 2023 se desarrollarán hasta el miércoles 21 de diciembre en el complejo de Tumbaco.