Mushuc Runa vs Liga de Quito: Canal donde ver EN VIVO el partido de la LigaPro

Un duelo entre equipos cargados de motivación es lo que se anuncia en la previa en el estadio Olímpico de Riobamba. Mushuc Runa, con los ponchos rojos ‘flameando’ luego del histórico triunfo (2-1) en Copa Sudamericana ante Cruzeiro recibe a Liga de Quito, equipo que también llega con la victoria bajo el ‘brazo’ tras superar (2-0) a Deportivo Táchira en la Libertadores.

Ambos elencos dan vuelta a la ‘página’, se meten de lleno a la LigaPro y la tarde de este lunes 14 de abril, a partir de las 14:00 (hora de Ecuador), se medirán por la octava jornada que reviste de interés por el momento de cada uno y la expectativa que generan en la tabla de posiciones.

Los locales, dirigidos por Ever Hugo Almeida, con dos choques ganados, tres empatados y dos perdidos, afrontarán el duelo con el objetivo de triunfar, luego de empatar (1-1) contra Técnico Universitario la semana pasada. En caso de dejar los tres puntos en casa, el Ponchito llegará a las 12 unidades y se mete entre puestos estelares que clasifican al primer hexagonal final.

Mientras que el conjunto albo, conducido por el profesor Pablo Sánchez, si le arrebata la victoria en Riobamba le vuelve a pisar los ‘talones’ de los líderes. Haría 14 puntos, uno menos que Vinotinto y Barcelona. No obstante, los amarillos también tienen la obligación de vencer esta noche a Orense para extender la ventaja.

Liga de Quito podría tomar la punta si gana a Mushuc Runa y luego a Barcelona

A pesar que en esta jornada los vigentes campeones no superarán numéricamente a los líderes de la tabla tiene el ‘comodín’ del compromiso pendiente contra el Ídolo en el estadio Rodrigo Paz de Quito, que no se disputó debido a la participación de los en el torneo internacional. Aún no hay fecha fijada para este choque.

Las estadísticas y el antecedente entre ambos también ‘juegan’ en la previa. La última vez que se midieron Universitarios y el Ponchito fue el 26 de octubre de 2024 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y el resultado (1-1) dividió los puntos para cada uno en aquella ocasión.

El resultado entre Mushuc Runa y Liga de Quito moverán las posiciones en la clasificatoria. No obstante, aún se deberán esperar los otros resultados.

El martes 15 de abril se cierra la jornada 8 del campeonato nacional con el encuentro entre Aucas y Universidad Católica en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, a partir de las 19:00 (hora de Ecuador).

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025

