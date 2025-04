Mushuc Runa va por los octavos: Elián Caicedo confía en la clasificación

Elián Caicedo fue el protagonista de la goleada 3-0 de Mushuc Runa ante Atlético Unión, la noche del miércoles pasado, al marcar un gol de buena factura en la Copa Sudamericana, que tiene ya cumpliendo al equipo indígena una de las participaciones más destacadas, al punto de ser catalogados como la revelación.

El joven atacante, quien emergió de las divisiones menores del “Ponchito”, no oculta la emoción. Y es que al llegar a casa, vio la repetición del tanto más de 100 veces durante la madrugada. “Estaba tan feliz que no me cansaba de verlo”, confiesa a EXPRESO.

A los 15 años llegó al club, pero no todo fue fácil. En su primera prueba con la Sub-18 fue rechazado. “Estaba un poco gordito y jugaba de defensa”, recuerda. Sin embargo, no se dio por vencido y volvió a probarse en la Sub-16, bajó de peso, cambió de posición y se convirtió en delantero. En 2024, finalmente, debutó en la Serie A.

Pero Elián no está solo en Mushuc Runa. Comparte plantel con su tío, Carlos Orejuela, autor también de un gol frente a Unión. EXPRESO conversó con el joven de 20 años, que sueña con llegar al fútbol europeo y que ya es conocido como “Mi Kaiser” o “Mi Caicedo”.

Una historia de vida de Esmeraldas para Mushuc Runa

- ¿Se pudo dormir después del golazo en Copa Sudamericana?

- No. Me pasé unas dos o tres horas pensando en el gol, viendo la repetición. Lo habré visto unas 100 veces.

- ¿Considera que un gol en Sudamericana es otro nivel?

- Es algo muy importante para mí porque es en una copa internacional. También lo es para mi familia que siempre me apoya y se hace espacio para ir al estadio. Especialmente para mi tío que está en el cielo, Valdemar Valverde, quien fue quien me metió en el fútbol.

- ¿Qué siente que el gol asegure la punta en Sudamericana?

- El equipo está enfocado. Somos un solo puño. Han sido tres partidos inolvidables, pero queremos asegurar la clasificación para que todo lo que hemos hecho valga la pena.

- ¿De dónde sale Elián?

- De Tripa de Pollo, como se le denomina al Barrio 26 de Julio, en Esmeraldas.

- ¿Cómo llega a Mushuc Runa?

- Estaba en una escuelita de fútbol en Esmeraldas y fui a probarme. Al inicio estaba muy gordo y era defensa central. Fui a la Sub-18 y me dijeron que no. Luego me presenté en la Sub-16, bajé de peso y me quedé con el profesor Adrián Ordóñez.

- ¿En qué año subió a Primera?

- Hice todas las divisiones inferiores y en 2024 llegué a Primera. Con el tiempo pasé de defensa a delantero.

- ¿Cómo fueron los años después de dejar Esmeraldas?

- Durísimos. Hubo días en los que no había qué comer y almorzábamos canguil. Ya en la Sub-16 me tocó cocinar con un compañero. No tener dinero es duro.

- ¿Es un sueño o ya es una realidad lo que está viviendo?

- Gracias a Dios ya es una realidad. El sueño fue debutar. El año pasado terminé jugando la segunda etapa.

El gran sueño ahora es poder llegar a jugar en Europa

- ¿Que le dice ser invictos y punteros en la Sudamericana?

- Es una gran alegría, pero no hemos ganado nada aún. Queremos clasificar a octavos y seguir haciendo historia. Sentimos el respaldo de la dirigencia, la hinchada y hasta del país.

- ¿Le temen a Luis Chango por ser estricto?

- Sí, porque al que se desvía le cae el “hortigazo” del abogado. (ríe). Es una gran persona, nos apoya en todo y habla mucho con nosotros.

- ¿Elián, ya tienes experiencia en selección?

- Sí, jugué el Sudamericano Sub-20; fue una experiencia linda.

- ¿Qué viene?

Quiero jugar en el exterior. Esa es la idea, si Dios lo permite. Lo que estamos haciendo en la Copa Sudamericana es hermoso. El grupo está unido y sabemos lo que queremos.

- ¿Dónde se ve jugando?

- Sinceramente, en Europa. Si sigo haciendo goles, me veo allá.

- ¿Si no estuviera jugando, qué estaría haciendo en su barrio?

- Seguramente dos cosas: jugando indor fútbol y estudiando, eso era lo que querían mis padres.

- ¿Alguna pena que pueda mencionar en el fútbol?

- Que mi tío no me haya podido ver debutar.

- ¿Es cierto que juega con su tío en Mushuc Runa?

- Sí, Carlos Orejuela es mi tío y también hizo un gol. Te puedes imaginar la alegría de la familia.

-¿Qué tal jugar con él?

-Es muy lindo compartir cancha con alguien de la familia que te apoya. Siempre me busca en los entrenamientos y quiere que yo destaque. Es un premio.

