Rápidos, intensos, de presión alta y con mucho gol, así define Jorge Célico a la selección sub-20 de Estados Unidos, rival con el que este 20 de mayo (13:00) Ecuador debutará en el Mundial de la categoría que se desarrollará en Argentina hasta el 11 de junio próximo.

Guardiola: "Ahora viene lo más difícil" Leer más

El estratega argentino conoce bien de las fortalezas que tiene el combinado gringo, debido a que en el Mundial sub-20 de Polonia, de 2019, le tocó enfrentarlos con la Mini-Tri, en los cuartos de final.

“Para mí ese partido fue el más complicado del Mundial. Estados Unidos nos hizo correr mucho, nos presionaron hasta el final. Muchos piensan que son flojos en fútbol y no es así. Afortunadamente se nos dio todo y pudimos eliminarlos (Ecuador ganó 2-1)”, expresó el ahora técnico del Deportivo Garcilaso de Perú.

Célico recomendó que, para este encuentro, los dirigidos por el ecuatoriano Miguel Bravo deberán tratar de tener la pelota en sus pies y aprovechar el mínimo error del rival.

“Estados Unidos es una selección muy bien trabajada, que si le das la pelota te desgasta mucho. Ecuador debe hacer lo mismo, cuidarse con el balón y meterlos en su campo”.

El también exDT de Barcelona resaltó que es bueno que a la Tricolor le haya tocado de entrada “bailar con la más ‘fea’”. “Lo ideal es salir a ganar, pero si no se puede habrán dos partidos para recuperarse, que en teoría son más asequible que Estados Unidos (las otras selecciones son Nueva Zelanda y Fiyi)”.

Barcelona vs. Orense: Los equipos empatan en el Monumental Leer más

El argentino destacó que una de las fortalezas que tiene el combinado ecuatoriano pasa por el roce internacional que tienen la mayoría de jugadores.

“Pese a que este grupo no tuvo mucho tiempo de trabajo, la mayoría de los chicos llegan con un buen número de partidos en sus clubes y eso es bueno. Ese roce les hace perder el miedo escénico, algo que para el Mundial de Polonia no se dio tanto en nuestros jugadores”.

Célico cuestionó además la decisión que tomó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), al separar a Jimmy Bran de la dirección técnica de la Mini-Tri, previo al arranque del Mundial. “Creo que le tuvieron que dar el respaldo a Jimmy, tal como se dio en Argentina, que pese a no clasificar directo al Mundial volvieron a llamar a Javier Mascherano, cuando les dieron el cupo, por ser sede del torneo. Ojalá esto no le afecte al grupo”.

Sobre ese movimiento en el cuerpo técnico ecuatoriano, el gaucho afirmó que le hubiera gustado volver a dirigir a la sub-20. “La verdad pensé que me iban a llamar”, finalizo.