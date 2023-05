Nilson Angulo (i), Kendry Páez (c) y Justin Cuero (d) han formado un tridente efectivo para la Tricolor sub-20 y lo demostraron ante Fiyi.

La Tricolor cumplió las expectativas y, con broche de oro, selló su acceso a los octavos de final del Mundial sub-20 que se disputa en Argentina. La histórica goleada de 9-0 sobre Fiyi, la más amplia de las selecciones ecuatorianas en una cita mundial, es un envión anímico para los futbolistas que sueñan con superar el tercer lugar que obtuvo el combinado nacional en Polonia 2019.

Dobletes de Justin Cuero, Alan Minda y Cristopher Zambrano, y tantos de Kendry Páez, José Klinger y Tommy Chamba dieron forma a la victoria para asegurarse el segundo lugar del grupo B.

“Nos sentimos muy contentos por lo que logramos y por poder darle una alegría a la gente con la clasificación”, afirmó Cuero, quien se consolidó como goleador del torneo con tres anotaciones. Aseguró que seguirá buscando ampliar su registro, pero que su objetivo “no es personal, quiero aportar con goles para que la selección siga avanzado en el Mundial”.

Otro de los jugadores que ha sido clave en la selección es Páez, que con Nilson Angulo se han convertido en los generadores del juego ofensivo. El autor del primer tanto ante Fiyi, con el que se convirtió en el más joven en marcar en un Mundial sub-20 con 16 años, manifestó que el tanto fue fruto de la confianza de sus compañeros.

“Me siento muy feliz por los pasos que voy dando en mi carrera con solo 16 años. El gol en un Mundial es algo espectacular”, analizó la Joya. Resaltó que la celebración por la goleada y la clasificación durará poco, ya que se deben enfocar en el duelo de la siguiente fase de la competencia.

Por su parte, Angulo dijo que el buen juego presentado por la Tri se debe a que ahora ya están acoplados. “El grupo se ha venido consolidando, no nos conocíamos mucho. Anímicamente, esto nos ayuda. Me siento feliz porque no venía jugando mucho en mi club, por el tema de adaptación. Lo que estoy haciendo ahora es una muestra de todo lo que puedo dar”, aseguró.

El seleccionador Miguel Bravo salió contento por el desempeño de sus pupilos y con el premio de seguir avanzando en el torneo. “El objetivo era clasificar y se tomó el encuentro con mucha seriedad y eso se demostró al final con todos los goles”, afirmó el entrenador.

También dejó claro que tendrán un momento para festejar y después se concentrarán en el siguiente duelo. “Esto es cuestión de un partido, la goleada nos ayuda a tener confianza en la ofensiva, pero es difícil que se repita. Ahora se vienen rivales muy fuertes”, señaló Bravo.

Según el fixture, Ecuador, al terminar como segundo del grupo B, enfrentará el jueves a quien ocupe la segunda casilla de la serie F, que actualmente ostenta Corea del Sur (4 puntos). Pero también podría ser Gambia (6) u Honduras (1), por lo apretado de esa llave que se define el domingo 28 de mayo.

El choque de octavos de final será el jueves 1 de junio, en Santiago del Estero, ciudad donde se impuso a Fiyi, por lo que la Tricolor no deberá trasladarse y así gana tiempo para su preparación.