Ecuador arranca el año en la zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Tiene seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores y restan cuatro partidos para el cierre de las eliminatorias.

Estos juegos, precisamente, son los pendientes más importantes del primer trimestre para el equipo de Gustavo Alfaro. De ellos dependerá la planificación para el resto del año.

El primer gran reto para la Tricolor será el 27 de enero ante Brasil, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Será un partido válido por la fecha 15 del camino al Mundial.

Un triunfo aquí significaría un paso gigante hacia el gran objetivo, ya que mantendría la diferencia con quienes le siguen (Colombia y Perú) y le aseguraría un boleto para el repechaje.

Y cinco días después jugará contra Perú, por la fecha 16. Para ese día Ecuador podría asegurar su presencia en Qatar. Por el contrario, dos resbalones en estos duelos le dejarían sin ventaja en la tabla y con la obligación de sumar en la doble fecha de marzo, que será de visitante ante Paraguay y de local ante Argentina.

Para el partido ante Brasil, Gustavo Alfaro tiene una complicación: no contará con Byron Castillo, ni Jeremy Sarmiento. Los dos jugadores que se han convertido en titulares.

Castillo acumuló dos tarjetas amarillas y está suspendido, mientras que Sarmiento fue operado y se perderá también el duelo ante Perú. Inclusive está en duda su presencia en los compromisos de marzo.

Aunque Ángelo Preciado aparece como la principal opción para reemplazar a Castillo, Alfaro decidió aumentar su abanico de opciones y armó un partido amistoso contra El Salvador, en diciembre pasado. Allí probó con Andrés López. Para ocupar el lugar de Sarmiento hay más candidatos.

Otra complicación que aparece en el camino para Alfaro es el momento de los futbolistas locales. Para el 27 de enero recién se estarán jugando los primeros partidos oficiales, tanto en Copa Libertadores como en LigaPro (fecha de arranque por confirmar). Es decir, apenas estarán dejando la pretemporada.

Si bien LigaPro adelantó la fecha de inscripción para los jugadores y empezará antes de lo previsto el torneo, tampoco le queda margen de maniobra a Gustavo Alfaro para pensar en algún amistoso.

Lo mismo sucede con quienes están en la Major League Soccer, de los Estados Unidos. Allá, el inicio del torneo está previsto para el 26 de febrero.

Mientras, quienes están en México contarán con mayor recorrido, gracias a que su torneo empezará desde el 7 de enero.

La diferencia estará marcada por los europeos. Sus torneos irán apenas en la mitad de la temporada, por lo que los futbolistas estarán en pleno rendimiento. Cabe anotar que Brasil tiene a la mayoría de sus futbolistas en el viejo continente, en tanto que Ecuador cuenta con ocho futbolistas entre titulares y suplentes.

El trabajo todavía no está terminado, pero estamos muy cerca. Una clasificación serviría mucho para callar todas las críticas injustas. Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol

LA CHARLA PENDIENTE CON GONZALO PLATA

Gustavo Alfaro tiene una papa caliente. Gonzalo Plata, uno de los mejores jugadores de la selección nacional, protagonizó un incidente el mes anterior en España. Chocó con su auto y dio positivo a consumo de bebidas alcohólicas.

Si bien tuvo un proceso con la justicia ordinaria en ese país y no recibió un castigo deportivo en el club, todavía queda pendiente la decisión de Alfaro sobre la futura convocatoria de Plata.

El entrenador argentino fue claro el año anterior. “Si yo veo que un jugador tiene mala conducta, que no se sorprenda si no es convocado. Para mí, la conducta dice mucho. Para mí eso no se negocia. Hay que tener algo más que talento para vestir a la Tricolor”, advirtió.

Por esta razón, Alfaro estará frente a la disyuntiva de castigar deportivamente a uno de sus principales futbolistas o darle una nueva oportunidad, considerando que apenas está jugando sus primeros encuentros con la selección mayor.

Alfaro ya vivió un escenario similar el año anterior, cuando Robert Arboleda fue detenido en Brasil por acudir a una fiesta en plena prohibición por la pandemia. Entonces explicó que “lamentablemente” no se puede hacer cargo de las situaciones que no ocurren en la concentración del combinado ecuatoriano, pero advirtió que no tolerará escenarios similares en el futuro porque “uno es jugador de la selección las 24 horas del día”.