Muere Alejandro Sabella, técnico vicecampeón del mundo con Argentina

El entrenador argentino Alejandro Sabella murió este martes en su país a la edad de 66 años después de una larga enfermedad que se manifestó ya en los últimos meses.

Sabella fue el técnico de la selección argentina que llegó a la final del Mundial 2014 de Brasil, en la que perdió en la prórroga contra Alemania por 1-0. El fútbol argentino completa así una quincena de luto tras la muerte el pasado 25 de noviembre de Diego Armando Maradona.

Pachorra, como también se lo conocía, fue un notable entrenador que se dio el gusto de ganar la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de igualar a uno de sus maestros, Carlos Salvador Bilardo.

Su salud no estaba bien. A tal punto, que después del Mundial de Brasil 2014, el que la selección argentina estuvo a minutos de ganar pero sucumbió contra Alemania en el Maracaná, no volvió a dirigir. Por más que no le hayan faltado ofertas, claro.

Sabella falleció por un virus intrahospitalario que complicó una cardiopatía aguda. Estaba internado desde el 26 de noviembre, pero su salud había empeorado desde el sábado.