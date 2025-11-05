Expreso
Nicolo Bulega
Nicolo Bulega correrá con Ducatti en el lugar de Marc Márquez, quien no estará por lesión.Cortesía

MotoGP: Nicolo Bulega, sustituto de Márquez, "contento pero nervioso" por debut

El piloto disputará su carrera 100 con el ascenso a la categoría reina, en lugar del ya campeón en Ducatti

El italiano Nicolo Bulega, sustituto del lesionado campeón del mundo de MotoGP 2025, el español Marc Márquez, señaló este miércoles 5 de noviembre que está "contento y, al mismo tiempo, un poco nervioso" por el hecho de debutar en el mundial de MotoGP en el Gran Premio de Portugal que este fin de semana se disputa en el circuito de Portimao.

"Quiero disfrutar el momento, pero también hacer un buen trabajo con todo el equipo", reconoció Bulega, que pilotará la Desmosedici GP25 del equipo oficial de Borgo Panigale.

"No tengo expectativas en cuanto a resultados, quiero empezar a coger confianza con la Desmosedici, pero hay que tener en cuenta que rodaremos en un trazado muy particular y exigente como el de Portimão", puso de relieve en la nota del equipo de fábrica de Ducati.

Por su parte, el dos veces campeón del mundo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), apuntó que regresa de Malasia "con un sabor agridulce, pero también con sensaciones positivas".

"Sin duda la carrera del domingo no terminó de la mejor manera, aunque fuimos competitivos durante todo el fin de semana y era algo que nos había faltado en los últimos grandes premios, por lo que debemos seguir en esa dirección", añadió Bagnaia.

"Portimao es un circuito peculiar, con características únicas, así que trabajaremos para encontrar la misma confianza en la moto que recuperamos en Sepang", aseguró.

