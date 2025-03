MotoGP: Marc Márquez gana en Tailandia y festeja seis años después

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) consiguió una magistral victoria en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP que le otorga el liderato del campeonato del mundo 1.932 días después de lucirlo por última vez.

Y fue magistral porque Marc Márquez tuvo la sangre fría de dejar pasar a su hermano cuando contaba con más de un segundo de ventaja sobre él, aguantó su rebufo hasta tres vueltas del final y a partir de ahí y en sólo esas tres vueltas le 'metió' 1,7 segundos y entró en solitario en la línea de meta, con Alex en segundo lugar y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) en la tercera posición.

Una vez más Marc Márquez no falló en la salida y se puso al comando de la carrera nada más apagarse el semáforo rojo, mientras que 'Pecco' Bagnaia le ganó la posición a Alex Márquez, quien se tuvo que salir de pista en las dos primeras curvas, regresó en la cuarta plaza, pero antes de concluir la primera vuelta ya había logrado superar al japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y al italiano para recuperar el segundo puesto.

“Comenzar la temporada así, con una doble victoria, compartiendo el primero y segundo lugar con mi hermano es único en el motociclismo, no hay nada que lo supere. Falta Martín, pero es algo increíble... he disfrutado muchísimo detrás de Alex, aunque me quedé rezado por una cuestión de la presión de los neumáticos”, dijo emocionado el ganador de Tailandia.,

Álex (i) y Marc. Es la primera vez que dos hermanos hacen podio. EFE

De acuerdo con los registros la última vez que Marc Márquez subió al podio de un Gran Premio de MotoGP fue en 2019. Desde entonces una lesión en el hombro y un sinnúmero de reacciones en torno a esa dolencia no lo metieron en un espiral de malos resultados que recién al parecer empieza a superar. “Comenzar una nueva trayectoria (con Ducati y alejado de lesiones) es algo que verdaderamente me da muy buenas sensaciones, sabía que aquí en Tailandia tenía muchas posibilidades de luchar por la victoria, porque en Malasia me sentí bien, y si me sentía bien allí significaba que estaba en muy buena forma y estaba muy bien con respecto al nivel de forma de estos dos -Alex Márquez y ‘Pecco’ Bagnaia-, y aquí me he sentido súper bien, así que tengo que continuar en esta línea porque estamos solamente en la primera carrera”, continuó Marc Márquez en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Ya sé que de un día para otro no se pueden cambiar las tornas, pero estoy disfrutando y voy a tratar de seguir disfrutando durante toda la temporada”, aseguró el líder del mundial de MotoGP 2025.

