Diego Montalvo ganó este martes la séptima etapa de la Vuelta Ciclística de Ecuador, con un recorrido de 185 kilómetros entre las localidades andinas de Tulcán y Cayambe, mientras Wilson Haro sigue de líder de la clasificación general.

Montalvo, del equipo Saitel, llegó primero a la meta con un tiempo de 4 horas y 38 minutos, a pocos metros de Lenín Montenegro (Movistar), que parecía se iba a llevar su segunda etapa (ganó la quinta); mientras que Brayan Obando, del Eagle Bekis, quedó tercero.

Montalvo se adjudicó los últimos premios de montaña, ya que la vuelta concluirá este miércoles en el acogedor valle de Pomasqui, donde se ubica la ciudadela Mitad del Mundo -que evoca al paralelo cero-, con un recorrido de 100 kilómetros, en la que Haro, del Team Pichincha, se perfila como favorito para ganar la competencia.

El líder, del Team Pichincha, señaló que lo de este martes "resultó una emboscada bastante estratégica del equipo 'Continental Team Best Pc', pero ahí estuvo Haro, que logró controlar y demostré una vez más que tengo (resistencia), piernas para llevarme esta Vuelta a la casa".

Haro aseveró que defenderá "con uñas y dientes" la camiseta de líder de la clasificación general, aunque admitió: "Por un momento hoy me resigné, vi que me habían sacado 4 minutos de ventaja y, como he corrido esta Vuelta con cabeza fría, tomando las decisiones en el momento exacto y así lo hice" para recortar.

Por su parte, Montalvo dijo que "ser campeón de los premios de montaña no lo tenía planeado, pero se me ha dado de la mejor manera y los hemos luchado hasta el final".

Las metas volantes quedaron en manos de Leonidas Novoa, del Saitel, a la espera de las últimas metas volantes que se disputarán este miércoles.

El premio a la combatibilidad fue para Lenín Montenegro, del Movistar Team, que saldrá mañana en una puja apretada por el liderato final de la categoría Sub'23 con Anderson Irua, del Saitel, que conservó el liderato de los jóvenes.

Entretanto, Montenegro anticipó para mañana: "La Vuelta se acaba en la Mitad del Mundo y seguiré luchando por esa Sub'23, que he demostrado hoy que soy el más fuerte", pues el lunes perdió el liderato a consecuencia de una caída, de lo que se aprovechó Irua.

Irua, de su lado, replicó a Montenegro: "Las cosas siempre pasan por algo, siempre he creído en eso. Si es que Montenegro dice que luchará por la Sub'23, que la tengo en este momento, le digo que también tengo piernas para responder, lucharé por esta camiseta. Esta camiseta me la quitan luchando", apostilló.

Joel Burbano, del Sin Fronteras, se retiró tras sufrir una caída y fractura de clavícula de la que será operado en las próximas horas, según fuentes médicas de la organización de la Vuelta.