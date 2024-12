Mónica Vallejo, la única campeona en la historia del Mundial de 40

En medio de un centenar de campeones emerge Mónica Vallejo, la única mujer que se ha proclamado como la mejor en el Campeonato Mundial de 40, que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) desde 1969.

Un total de 54 parejas han levantado la corona en el popular juego, pero solo Mony, como la conocen en su entorno familiar, junto con el periodista Fernando Melo, gritó campeón en la edición de 1990. 24 años después, la extrabajadora de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), entidad a la que representó en aquella ocasión, recuerda que por “casualidad” participó y se llevó el premio mayor.

“Fue algo muy inesperado cuando participé. Había una pareja inscrita por parte de CDP, pero ellos no pudieron ir. Entonces me dijeron a mí, en principio me negué porque era en la noche, pero luego acepté, pensé que iba a perder y me iba a regresar a casa”, contó a EXPRESO.

Esa predisposición se cumplió en parte, porque con Melo perdieron la primera partida, pero desde la fase de repesca comenzaron a ganar hasta llegar a la gran final. La alegría invadió a la pareja y más a Mónica, quien recibió elogios de otros cuarenteros que la bautizaban como “maestra” por las buenas jugadas que realizaba, aunque ella confiesa que “no sabía qué hice, pero me di cuenta de que los contrarios tenían 38 puntos, y nosotros les bajamos desde 12 y ganamos con 40 puntos”.

La final fue transmitida en vivo en un programa de un canal capitalino, lo que generó nervios en la pareja. Vallejo no quería jugar esa partida definitiva, que fue frente a otra pareja mixta. No obstante, se convenció de participar y terminó ganando el torneo.

Su inclinación por este tradicional juego de naipes comenzó gracias a su madre, Aidé de Vallejo, quien lo practicaba. “Cuando tenía 14 o 15 años, era una época de muchos temblores en Quito, y no podía dormir por ese motivo. Entonces le decía a mi mamá que jugáramos 40 hasta que me pasara el miedo, y así fui aprendiendo de esta tradición de nuestra ciudad”, mencionó la quiteña.

Vallejo regresó al Mundial de 40 después de varios años de ausencia, y lo hizo con su amiga Yolanda Altamirano como dupla. Juntas, esperan volver a ser las mejores y establecer un nuevo récord como la única bicampeona de este competencia que es una tradición por las fiestas de Quito.

EL TORNEO LLEGA A LA FASE FINAL

La edición 55 del Mundial de 40 tendrá su gran final el miércoles 4 de diciembre. CORTESÍA

Tras pasar por las fases preliminares, para la noche del martes 3 de diciembre están previstas que se lleven a cabo las partidas por las semifinales de la edición 55 del torneo. Los ganadores de estas series se enfrentarán el miércoles 4 en busca de ser los campeones del Mundial de 40.

La APDP tiene previsto realizar una ceremonia de clausura previo a la gran final y además entregará un premio de tres mil dólares para la pareja ganadora y mil dólares para los vicecampeones.

