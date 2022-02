Monfils se desmarca del movimiento antivacunas tras confirmar su baja ante Ecuador

Gael Monfils no disputará la Copa Davis frente a Ecuador a causa de molestias físicas.

El tenista francés Gaël Monfils, número 25 en el ránking mundial, dijo este miércoles 23 de febrero que se manipularon "políticamente" sus explicaciones sobre su última baja médica, que atribuyó en un primer momento a una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y aseguró que no se arrepiente de haberse inmunizado.

Gael Monfils, baja en Francia para la serie Copa Davis ante Ecuador Leer más

Monfils, de 35 años, utilizó las redes sociales para contextualizar lo que había comunicado el día anterior. Entonces, anunció su baja en la Copa Davis para el choque del 4 y 5 marzo entre Francia y Ecuador "por un pequeño problema de salud (seguramente relacionado con su tercera dosis)".

A continuación, los antivacunas se sirvieron de esas declaraciones para respaldar sus críticas a la inmunización, según denunció Monfils.

"Las causas de mis molestias son inciertas y ni los médicos saben decirme exactamente a qué se debe. El objetivo (del mensaje del martes) era el de ser transparente con vosotros y no de erigirme como alguien que hace propaganda antivacunas", apuntó.

El jugador pidió que no haya "una apropiación" de lo que dijo con "fines políticos o simplemente para respaldar" determinadas convicciones.

"No me arrepiento para nada de haberme vacunado. Cada uno hace lo que quiere. Cada vez me siento mejor y espero estar listo para Indian Wells (a partir del 7 de marzo)", sostuvo el cuartofinalista del último Abierto de Australia.