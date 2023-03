Una sonrisa siempre acompaña al colombiano Juan José Florián quien ha logrado superar varias adversidades como la pérdida de sus brazos, la pierna derecha y uno de sus ojos por un atentado de las FARC.

Su carisma se aprecia apenas se lo conoce. “No le doy la mano por lo del COVID”, dice entre risas cuando se presenta. Y esa alegría nunca la pierde mientras cuenta su historia de superación.

Cuando tenía 17 años, las FARC lo reclutaron a la fuerza y se lo llevaron a la selva, frustrando el sueño inicial de ser soldado. A los nueve meses logró escapar y desde ese momento demostró su gran ingenio.

“No podía ir con la ropa de guerrillero. Me tocó apuntarle con mi arma a una familia para que me dé una camisa, me dio mucha pena. Pero era la única forma de evitar que me disparen cuando fui a pedir al ejército que me ayuden, estaba muy nervioso, llorando porque el soldado no me creía que fui reclutado”, relata Florián.

Tras este primer suceso, tuvo que esconderse ante la amenaza de venganza de las FARC. Apenas cumplió la mayoría de edad pudo alistarse como soldado y empezó su carrera militar. Un día de visita a su madre, recogió un paquete que estaba en la puerta de la casa, el cual explotó. Era porque su progenitora se había negado a pagar una ‘comisión’ a los guerrilleros por una finca que vendió.

El estallido hizo que Juan José quede a punto de morir, experiencia que le cambió la vida. Ese momento nació Mochoman, como ahora se lo conoce. “Afortunadamente me recogieron, aunque suene fea la palabra, en el piso había pedazos de un ser humano que quedó destrozado. Afortunadamente me pudieron reanimar y se arriesgaron pese a mi condición”, comenta.

El manubrio que diseñó Mochoman junto a expertos en aerodinámica de la Fuerza Aérea de Colombia. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

No fue fácil para Florián aceptar su nueva realidad. La rabia, el miedo y la frustración le estaban ganando junto a las interrogantes si podría vivir sin varias partes del cuerpo. “Reclamé mucho a la vida, pensaba cómo iba a tomar el fusil para ir por venganza, me centraba solo en el dolor”, detalla.

Tras recibir el alta del hospital inició el proceso de rehabilitación durante el cual encontró el propósito para vivir. “Lo primero que hice fue evaluar cómo había quedado. Acepté lo que me pasó, que es lo más difícil, y me desprendí de todos los recuerdos de mis manos, cuando podía correr y saltar, vestirme solo. Me llené de cosas bonitas y disfrutar de lo que vivía el día a día y adapté mi mente”, resalta.

El cambio de la ira por la alegría fue clave para superar las adversidades y lo que le llevó a incursionar en el deporte paralímpico. Aprendió primero a trotar, practicó natación, antes de empezar el reto del ciclismo.

“Pensé que al no tener manos no podía montar bicicleta hasta que un día dije, lo voy a a hacer. Tomé la ‘bici’ de mi hermana, me amarré a las manos de un amigo, me lancé y empecé a sentir esa libertad”, narra. Ese momento decidió hacer una pausa en sus estudios universitarios de Psicología y dedicarse de lleno al ciclismo en busca de llegar a unos Juegos Paralímpicos.

Empezó a buscar en internet sobre ciclistas sin manos, pero no encontraba información para su caso por la altura de sus amputaciones. Con sus moñones tomaba un lápiz para ir diseñando la que sería su ‘bici’.

Fue en busca de un soldador para que incorpore láminas a la bicicleta para poder manejarla de mejor manera. Las caídas no faltaban y poco a poco fueron mejorando su ‘caballito de acero’ que era muy pesado.

El paraciclista colombiano compartió con el Movistar Best PC en el parque Bicentenario. CORTESÍA

Hasta que en una visita a un destacamento de la Fuerza Aérea, para dar una charla de motivación, tuvo contacto con especialistas en materiales compuestos y aerodinámica, y en conversaciones les detalla las modificaciones que necesitaba para cumplir su sueño.

En equipo dieron forma al manubrio adaptado para los moñones de Juan José, una ‘bici’ más liviana y empezó su camino que le ha llevado a competencias panamericanas y mundiales, y a formar parte del Movistar Team de su país.

Su siguiente paso es conseguir la clasificación a la cita paralímpica de París 2024 para lo cual cuenta con una prótesis para su pierna especial para poder pedalear con lo que busca mejorar sus marcas.

Mochoman tuvo la posibilidad de compartir un entrenamiento con ciclistas ecuatorianos que forman parte del equipo continental Movistar Best PC. “Me encantó salir a rodar con ellos que son profesionales. Se llevaron ese mensaje que no existe límites, que incentiven a las personas con discapacidad que todo es posible”, asegura.

Quiere que más personas con discapacidad se animen a incursionar en el ciclismo y espera en el futuro tener su propio centro de fabricación de bicicletas diseñadas a la medida para quienes hayan perdido partes del cuerpo.