Papiro y Chris, un lazo inseparable

Son como uña y mugre. Así es la relación de Efraín Nazareno y Christopher Reyes, dos jóvenes paraatletas que en el lapso de ocho meses pasaron de ser totalmente desconocidos a convertirse en mejores amigos.

Se dicen ‘ñaños’. Y es que el uno ha encontrado en el otro una amistad inseparable, hasta crear una conexión especial, pues ambos, pese a tener hermanos, no tuvieron la suerte de que estos sean contemporáneos. Más aún, tomando en cuenta su condición.

Efraín y Christopher tienen una discapacidad intelectual del 66 % y 43 % respectivamente. Sin embargo, a sus 16 y 15 años han encontrado en el atletismo un talento que prevé un futuro promisorio, con sueños y responsabilidades pendientes por cumplir.

Ambos pertenecen al equipo de paraatletas de la Federación Deportiva del Guayas, donde entrenan todas las mañanas, de lunes a sábado, en la pista del estadio Modelo Alberto Spencer, o en ocasiones en la pista de la piscina olímpica Alberto Vallarino. A veces a doble turno.

Desde el principio nos llevamos bien y un día yo le dije: ‘Tú vas a ser como mi mejor amigo’ y ahora es como mi hermano.

Christopher Reyes,

atleta adaptado

“Todos los días hablamos en los entrenamientos. Desde el principio nos llevamos bien y un día yo le dije: ‘Tú vas a ser como mi mejor amigo’ y ahora es como mi hermano”, afirma Christopher, que se inició en el paraatletismo el 9 julio de 2022.

Aquel día su madre, Mariana Sáenz, logró que el profesor Bernardo Valdez le tome una prueba que pasó con éxito. Dos semanas después tendría su primera experiencia fuera de la provincia. Compitió en Quito y aunque le hayan pasado factura los nervios y la altura, fue algo ‘imborrable’.

En noviembre de 2022, durante los Juegos Nacionales del Deporte Adaptado, Christopher tuvo su revancha. “Logré mis primeras tres medallas de plata en los 100, 200 y 400 metros planos, en la categoría sub-16. Me sentí orgulloso y sé que mi mamá y mi mentor también, gracias a ellos pude lograrlo… Ah, y de papito Dios”, expresa mientras Efraín, que se alzó con el oro en las mismas pruebas, le toca el hombro y le señala el cielo.

“Cuando conocí a Chris lo veía muy tranquilo y entonces le dije: ‘Vente, vamos a entrenar’. Ahora mejoramos día a día y nada nos detiene”, acota Efraín.

“Durante las competencias le dije: ‘Ñaño, escúchame, si alguien te dice algo, no le pares bola, tú tranquilo, déjalos que hablen que nosotros sabemos que vamos a ganar’. En la línea de partida siempre le digo que se ponga al lado mío, porque si yo no puedo ganar, él tiene que hacerlo”, cuenta entre risas Efraín, más conocido como Papiro, a quien le dicen así por ser ‘galán’ con las chicas.

Durante las competencias le digo: Ñaño, escúchame, si alguien te dice algo, no le pares bola, déjalos que hablen que nosotros sabemos que ganaremos.

Efraín Nazareno,

paraatleta

Fuera de las prácticas ambos comparten más que solo atletismo, jugando ‘Free Fire’, un videojuego ‘shooter’ online de celular. “A veces me invita a su casa, jugamos pelota, comemos y terminamos con unas partiditas de ‘Free’. Siempre hacemos equipo, pero mi ñaño Chris me reta cuando me dejo matar”, dice sonriendo.

Más allá de eso, los dos comparten el mismo sueño: llegar a vivir del deporte para que sus madres no tengan que preocuparse por el dinero para el pasaje o para sus estudios.

Teotista Quintero es la tía y representante de Papiro (c). Ella lo adoptó a los ocho meses de nacido y lo crio como si fuera su hijo. Hoy le busca ayuda para estudiar el bachillerato. Cortesía

Teotista Quintero es la tía y representante de Papiro. Ella confiesa que a los ocho meses de nacido tuvo que adoptarlo y recuerda los problemas que vivió su sobrino en la etapa escolar por la inexperiencia de los docentes al tratar su discapacidad.

“Al inicio no tenía carné de discapacidad y los profesores no entendían su condición. Un día mientras lo bañaba, le revisé las orejitas y las tenía lastimadas y picadas, porque la maestra se las halaba”, comenta.

“Ese año tuve una cita con un sicólogo. Le comenté que era un chico especial y me respondió que era ‘enamoradizo’. Me di cuenta de que no era profesional y lo dejé. Necesitamos que haya profesionales preparados que comprendan qué es una discapacidad”, pide.

"Lamentablemente ellos creen que porque uno vive en casa de ladrillo ya no necesita el bono" Teotista Quintero, tía de Papiro

Teotista es maestra parvularia con mención en gestión educativa y sostiene que las autoridades deberían permitir que personas como Papiro reciban el Bono de Desarrollo Humano.

Mariana Sáenz está orgullosa de su hijo practique, aunque a veces tiene que rebuscárselas vendiendo empanadas, para poder costear los $ 10 semanales que Christopher gasta en pasaje para ir a entrenar. Cortesía

“Lamentablemente ellos creen que porque uno vive en casa de ladrillo ya no necesita el bono. Pido a las autoridades competentes dar más atención y ayuda a estos jóvenes que entregan todo hacia el deporte de su país y reciben el apoyo familiar hasta donde alcanza”.

Papiro está próximo a ingresar al bachillerato y Teotista aún no encuentra colegio, pues en la institución donde estudiaba solo hay hasta décimo curso de educación básica.

“Semanalmente yo le doy entre $ 10 y $ 13. Gracias a Dios nunca le ha faltado nada y me seguiré esforzando para apoyarlo" Mariana Sáenz, madre de Christopher

Del lado de Christopher, Mariana Sáenz, su madre, vive algo similar. Aporta hasta donde el dinero le alcanza. Ella está completamente orgullosa, pues gracias a un bono de $ 150 que recibió a fines de 2022 por la Federación del Guayas, pudo cumplir su sueño de comprarse unos zapatos réplica.

“Le costaron $ 50 y se contentó muchísimo porque él mismo se pudo comprar los zapatos que tanto quería. El resto ayudó para la comida en casa, porque vivimos con mi mamá, una hermana, un sobrino y mis otros dos niños”, menciona Mariana, quien tiene conocimientos de enfermería, pero se ve obligada a vender empanadas en las tardes para generar recursos adicionales y poder costear el pasaje diario de su hijo.

“Semanalmente yo le doy entre $ 10 y $ 13. Gracias a Dios nunca le ha faltado nada y me seguiré esforzando para apoyarlo. Él es grande, pese a su discapacidad no tiene límites y, como él siempre dice, ‘hay que luchar por los sueños’. Y eso estamos haciendo”.

Christopher se alista este año para competir en múltiples eventos nacionales, mientras que Papiro será parte de la delegación ecuatoriana que asistirá a los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá (Colombia), a desarrollarse del 2 al 12 de junio. Es su primera experiencia internacional.

COMITÉ PARALÍMPICO, URGIDO DE RECURSOS

Patricia León, presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano, afirma bajo este contexto que les será imposible costear viajes para los atletas en el 2023 porque el Ministerio de Deporte aún no les asigna el presupuesto de este año.

Hoy no hay fisioterapista, ni nutricionista, ni médico asignado en el Comité Paralímpico. Los chicos del Alto Rendimiento tienen una competencia a mediados de abril en Reino Unido y no van a poder ir porque no tenemos el presupuesto aún Patricia León, presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano

“Sabemos que nos han debitado aproximadamente $ 13 mil del POA Corriente, este presupuesto cubre gastos operativos y también de los Centros de Desarrollo en seis provincias, en las cuales se da atención a 80 niños con las cuatro discapacidades (física, visual, auditiva e intelectual). Hemos hecho nuestras cuentas y solo vamos a poder abastecernos hasta septiembre. Luego de eso ya no tendremos dinero para pagar a los entrenadores. ¿Qué les pasará a los 80 niños? Pues se quedarán en la desocupación, a eso nos está arrinconando el Ministerio del Deporte”.

“Hoy 17 de marzo (cuando se realizó la entrevista) no hay fisioterapista, ni nutricionista, ni médico asignado en el Comité Paralímpico. Los chicos del Alto Rendimiento tienen una competencia a mediados de abril en Reino Unido y no van a poder ir porque no tenemos el presupuesto aún”, afirmó.

León dijo que han solicitado reunirse en reiteradas ocasiones con el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, pero no han tenido respuesta.

“Hemos pedido cita al ministro desde hace más de dos meses y no tenemos respuesta. Tampoco se ha negado, solo mantiene el silencio”.