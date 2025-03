Ministro del Deporte: "Es una pena que Emelec se encuentre en esta situación"

Emelec nada a contracorriente mientras su directorio continúa sin el reconocimiento ni el registro oficial en el Ministerio del Deporte.

Tras las elecciones del pasado 27 de febrero, en las que Jorge Guzmán fue electo como nuevo presidente, su directorio remitió la documentación necesaria para corregir las diez observaciones que el organismo hizo al proceso electoral.

El ministro del Deporte, José David Jiménez, se pronunció al respecto y enfatizó que se hará cumplir la Ley del Deporte y su Reglamento. "No es de querer o no querer (que se registre el directorio de Guzmán), es que se cumpla el reglamento. Es una pena que un club tan importante del país se encuentra en esta situación que no es de los últimos dos meses", afirmó.

Jorge Guzmán atendió a EXPRESO en su despacho presidencial en el estadio George Capwell, el pasado 19 de marzo. Freddy Rodríguez / archivo

Jiménez reiteró que el Ministerio brindará respaldo no solo en procesos administrativos, sino también en los eleccionarios. Asimismo, aseguró que mantendrán "la coherencia" en su labor "sin importar el color de la camiseta".

El funcionario reveló que el pasado miércoles 26 de marzo sostuvo una extensa reunión con el presidente electo, Jorge Guzmán, quien le expuso la urgencia de inscribir al directorio para hacer frente a las múltiples deudas del club, así como a demandas ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la FIFA.

"Lastimosamente no entrenamos en esa parte administrativa. Lo que sí le dije y les manifiesto a ustedes es que nosotros vamos a estar del lado de la ley, del deporte y el reglamento, y él me supo manifestar que también", añadió el ministro.

Jiménez indicó que esperarán hasta el martes 1 de abril para recibir la documentación restante de Emelec y luego procederán con la revisión. "Espero que esta misma semana ya podamos decidir" si se registra o no el directorio, concluyó.

Estas son las 10 observaciones que el Ministerio del Deporte encontró en las elecciones del Emelec

Período del Directorio anterior: No se justifica adecuadamente la necesidad de elecciones anticipadas, dado que el directorio vigente tiene mandato hasta noviembre de 2026. Renuncias del Directorio anterior: No se han remitido las renuncias formales de todos los miembros del directorio anterior. Tribunal Electoral: Falta documentación sobre la conformación y cumplimiento de requisitos del Tribunal Electoral. Inscripción de listas: No se ha demostrado que las listas de candidatos se inscribieron con 15 días de anticipación y cumplieron los requisitos del estatuto. Candidatos del Directorio: No consta documentación que acredite que los candidatos cumplen con los requisitos de antigüedad, pago de cuotas y ausencia de sanciones. Convocatoria a elecciones: No se ha presentado evidencia de que la convocatoria fue publicada en medios de circulación nacional y en las instalaciones del club, como lo exige el estatuto. Padrón Electoral y quórum: Se observa una inconsistencia en el número de socios habilitados para votar, lo que pone en duda la validez de la elección. Errores en cédulas: Se encontraron inconsistencias en los números de cédula de algunos miembros electos. Actas de escrutinio: Solo se remitieron copias simples; se requiere documentación original o certificada. Apelación al proceso electoral: Existe una apelación presentada por un socio del club, lo que impide el avance del trámite hasta que se resuelva formalmente.

