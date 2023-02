La Explosión Azul de Emelec, la tarde y noche del sábado 11 de febrero, no solo tuvo fiesta, fuegos artificiales y la revelación de Luis Fernando León como último refuerzo del equipo, sino que el lunes trascendió la polémica: en un video previo a la salida de los jugadores a la cancha mostró cómo Miller Bolaños, jugador que esta temporada regresa al equipo, se negó a tomarle de la mano a un infante en túnel de salida.

El corto video que dura escasos 27 segundos reseña el trayecto de los futbolistas del camerino al túnel de salida donde les asignan a una "mascota" o pequeño para que salga de la mano de cada uno de los jugadores. Si bien todos cumplen con el protocolo, se puede apreciar que al momento de asignarle al jovencito que debe ir de la mano de Bolaños, este se niega y continúa solo.

🔴#ATENCIÓN | Miller Bolaños se negó a saltar a la cancha de la mano de un niño. El delantero ecuatoriano decidió no seguir con el protocolo, y prefirió salir solo a la cancha del Estadio Capwell durante 'La Explosión Azul'. 🧐 pic.twitter.com/c1pgZ2O3sI — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 13, 2023

"Si no salgo con mi hijo, no voy a salir con otro man", se escucha al jugador decir a quien pretende asignarle el cometido. Se pudo conocer que los miembros de logística se acercaron a Bolaños para que vaya junto al niño, pero él se volvió a negar. Las imágenes se hicieron virales y los usuarios de redes sociales condenaron la acción del 'Killer': "Siento mucha pena por el niño, le mató la ilusión", "eso no se le hace a nadie, menos a un niño", "reprochable la actitud de Miller Bolaños", fueron algunos de los comentarios que se encontraron en Twitter.

Con el paso de las horas, gracias a una foto difundida en redes, se mostró como la figura de Emelec aceptó el protocolo y al final salió con el niño agarrado de la mano como se tenía previsto. Aún así se siguió cuestionando la actitud del delantero por el daño que pudo causarle al pequeño.

🔵🏟¡ATENCIÓN!⚽️🏟



Ante un video que anda circulando de Miller Bolaños, queremos informar que el Killer si saltó con el niño agarrado de la mano.



El jugador de @CSEmelec mantiene el respeto sobre con todo con los niños.



Foto 2: @Gabo_Harper #TribunaEléctrica #Emelec pic.twitter.com/ObkmbMb6dg — Tribuna Eléctrica (@TribunaElec) February 13, 2023

Hasta las 10:30 de este 14 de febrero, el jugador no ha dado declaraciones al respecto en ningún medio o en sus redes sociales. Pese a ello, EXPRESO logró contactar al pequeño y a su familia, por lo que este miércoles ofrecerá detalles más pormenorizados del suceso.