El domingo 14 de mayo del 2023 desde las 18:00, las mamitas de los integrantes de Emelec o de Liga de Quito en la noche serán las más nombradas en su día, debido a la complicada situación que viven ambos equipos en LigaPro.

El 14 de mayo se cumplen 56 días desde que Emelec ganó por última vez en LigaPro. Fue el 19 de marzo (1-0), ante Técnico Universitario, y desde ese momento la tristeza ha invadido el camerino en lo que respecta al torneo nacional.

Los azules están en la parte baja de la tabla de posiciones y con la urgencia de comenzar a mostrar fútbol para la segunda etapa.

Mientras que Liga de Quito tiene 14 puntos y también perdió la primera etapa, pero tiene la misión de sumar para la tabla acumulada. El equipo albo no está en un buen momento, viene de empatar en su casa 1-1 con Delfín y ahora ve de lejos a los líderes.

Es el enfrentamiento de dos equipos que a inicios de año eran los más opcionados en el papel para ganar la primera etapa, pero perdieron campo ante Independiente del Valle y Barcelona.

MILLER REGRESA

El regalo de Emelec para las madres futboleras es el regreso de Miller Bolaños, quien sufrió una ruptura fibrilar del femoral, pero ya está recuperado de su dolencia.

La ausencia del volante fue dura para los azules, debido a que entraron en un bache de malos resultados. Desde que el Killer se lesionó, el equipo en LigaPro no volvió a ganar. Una muestra de lo valioso que es el aporte de Bolaños al desempeño del Foco.

Miller regresa después de no estar en ocho partidos con Emelec (cinco en LigaPro y tres en Copa Sudamericana). Su vuelta es un respiro para la hinchada azul, pues al comenzar la temporada tuvo un gran desempeño, marcando goles y haciendo jugar al equipo.

Otro jugador que está listo para ser tomado en cuenta por el DT Miguel Rondelli es el volante venezolano Samuel Sosa, también recuperado en su totalidad. Los dos estarán en el once para enfrentar a Liga (Q).

CUIDADO

La dirigencia del Bombillo está cansada de pagar multas por los malcriaditos de las gradas. Pidió que para este partido no vaya la barra de Liga de Quito y además hizo un pedido especial a su gente: no lanzar objetos a la cancha, no prender bengalas y no ‘armar puñete’.