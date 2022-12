El entrenador argentino Miguel Rondelli ya vive su primer desafío en un equipo grande y encabezará el proyecto de una nueva era presidencial en el Club Sport Emelec. Habló con EXPRESO en exclusiva y se refirió a cómo jugará su equipo, cómo manejará la presión de la hinchada, los refuerzos y sus objetivos.

No promete un título; sí mucho trabajo para lograr cosas que queden en la historia del club millonario. Se refirió sobre la llegada de Miller Bolaños, la competencia que busca generar en ciertos puestos, la inminente llegada de Caín Fará, las características de Carlos Villalba y lo que espera de la pretemporada.

- ¿Cómo se abrió la puerta para llegar a Emelec?

Cuando ya finalizaba la segunda etapa, nosotros por calendario teníamos la anteúltima fecha con Emelec en Quito. Cuando faltaban dos o tres días para el partido, el entonces candidato a presidente de Emelec, José Pileggi, quería conocerme, no tenía problema en conocerlo, pero fuimos muy sinceros en la charla por eso nos entendimos rápido. Le dije que lo que podía prometerle y él prometerme quedaba en la nada porque yo tenía contrato con Católica y ellos tenían la prioridad y él aún no era presidente. Terminó el campeonato, en ese momento Católica nos dijo que había una idea de continuar, no hubo una oferta en concreto, le dije al director deportivo que iba a escuchar una oferta de Emelec y también se habló una de The Strongest. Me junté con Emelec, José (Pileggi) ya era presidente hablamos del proyecto, algo más formal, hicimos un análisis de la plantilla y de lo que nosotros esperábamos para este año y era muy parecido a lo que nosotros queríamos y que nos iban a brindar las herramientas. Me sedujo con el proyecto le dije que me espere para ver si Católica hacía la propuesta formal, ya había pasado la prioridad. La oferta llegó en cuanto a lo económico era muy similares, pero habían adecuaciones en lo deportivo. En Católica buscábamos hacer arreglos y mientras discutíamos eso, en Emelec fluía todo y al final nos decidimos por Emelec. Sí estábamos muy orgullosos del esfuerzo que hizo Emelec para traernos acá.

- ¿Cuál es su influencia en la construcción de este nuevo proyecto?

Como todo proyecto tiene pilares, en este uno son las formativas, conseguir éxitos en el primero equipo y otro es llevar al club más allá en infraestructura, mejorar el predio de Samanes, Rocafuerte, apoyar otros deportes, poner en condiciones las piscinas del complejo para socios. En cuanto al armado del primer plantel como en formativas nos han invitado a colaborar porque uno tiene que entender, sea dirigente, entrenador o jugador, que no es dueño del club, nosotros cumplimos un rol en la secretaría técnica, el scouting y la visualidad de jugadores a presente y futuro, porque no es solo algo que se hace en el mercado de pases. La secretaría técnica tiene que estar trabajando para el próximo mercado, a mitad de año. Estructurar a las formativas y eso no quiere decir solo subir a los jugadores a la primera, yo conversé con el entrenador de las canteras, Jury Lozano, que estuvo en Independiente. Hay una estructura armada, pero hay que apoyarla desde otro lado, observación en el equipo de primera, entrenamientos para que vean el ritmo y cuál es el mensaje, apoyarlos en la parte nutricional, realizar doble turno para que mejoren en la parte física. Apoyar y entender que es una inversión y que son jugadores activos que pueden dar beneficios en lo deportivo o económico. Son los dos pilares en lo que nosotros colaboramos.

- Sabe qué significa Emelec a nivel nacional, no gana un título desde el 2017, ¿ya percibe o se va viendo en ese escenario de presión?

El tema de la presión lo manejo desde otro lado, somos un cuerpo técnico que trabajamos hace bastante y cada uno de ellos han sido futbolistas profesionales. Omar Andrade, asistente, jugó en varios clubes en Ecuador, Luciano Precone fue exjugador que será asistente técnico de la parte defensiva, trabajó en Aucas; nos han visto de reojo cuando dirigimos el primer equipo de Católica, si uno de formativas podrá manejar esos nombres, hubo objetivos que nos quedó como la fase de grupos de Libertadores con Católica, pero logramos jugar 10 partidos internacionales y eso es mucho y si analizan la campaña, es la mejor desde que está en la A. Ahora estamos acá, y obvio acá te piden ser campeón, pero hay clubes como Barcelona, Independiente, Liga, Católica, Aucas que también se les exigirá ser campeón. Si uno quiere dar pasos grandes en su carrera tiene que aceptar nuevos desafíos. Sé la presión que te mete esta hinchada por que es muy fiel y seguidora, pero yo lo veo como un apoyo.

- ¿Cómo va a jugar el Emelec de Rondelli?

Ojalá que juegue bien (ríe) porque me gusta que jueguen bien al fútbol, que traten bien la pelota, que los jugadores sean libres, no los vuelvo loco con tantas indicaciones, yo creo que el modelo de juego debe acondicionar. Hay momentos clave en el fútbol en los cuales los jugadores con su calidad definen. A uno como entrenador le encantaría controlar todo, pero no es posible controlar todo. Uno trata de encontrar una idea, una manera de jugar y minimizar esa parte del azar en el juego. A mí me gustan los equipos que se desordenan para atacar. Si el ataque es muy estático y muy fijo, no me gusta. Siempre digo que creo poco en los esquemas, hay que tener uno porque en la TV te presentan, en los diarios y después en la realidad es que los jugadores se mueven a veces se defiende con dos, con cuatro, con seis, con cinco, a veces atacas con cuatro, con ocho, con diez, el fútbol es muy dinámico entonces creo que ahí es donde quiero enfocarme: como pasar de ese desorden para atacar, para ordenarse a la hora de defender. Luego contamos con la jerarquía y la inspiración de los jugadores.

Rondelli reconoció que tendrá aproximadamente 30 futbolistas en la pretemporada. Juan Faustos / Expreso

- En Católica siempre prevalecía esa base del 4-3-3.

A mí me gusta siempre jugar con tres volantes porque creo que si uno analiza los sistema y analiza la liga en la que juego y conozco mucho la de Ecuador, y por las características de la mayoría, hay pocos que juegan con dos volantes de contención, el 4-4-2 ya no es rígido. Por ejemplo, Chicaiza, en Delfín, estaba como volante por izquierda, pero cuando tenían la pelota nunca estaba por ahí sino por dentro y había superioridad de tres. Tener tres volantes que protejan ese eje nos da la posibilidad de tener superioridad con algún jugador que caiga en posiciones exteriores o tener igualdad en caso de que aprovechemos las bandas. Más allá del esquema, a mí me gusta jugar con tres volantes en el medio, gente por las bandas y algún jugador que me de profundidad, una referencia que no siempre debe ser el 9. A veces se cuestionaba que Martínez Borja en Católica saliera mucho del área, pero eso permitió que Ismael Díaz haga mucho goles porque se metía en esa posición. A mí me gusta un jugador para aprovechar la profundidad, porque el fútbol es para adelante y hacer goles, tres en el medio y por las bandas. A partir de eso con tres en el fondo, cuatro en el fondo o dos en el fondo.

- ¿Entonces no se casa con el 4-3-3?

No, no. Sí me gusta tener tres en el medio, pero puede ser 4-2-3-1, 4-3-3, 5-3-2, 3-4-1-2; pero me gusta que durante el partido los jugadores puedan armar diferentes estructuras, si el rival me juega con un punta y tengo cuatro en el fondo, puede terminar dejando solo dos y adelantar los laterales. Si me pone dos puntas, puedo armar una línea de tres con el volante de contención o un lateral. Si me sale con tres puntas netos, bueno ahí tendré que tener cuatro. Pero hay que irnos adaptando, lo que sí, eso no tiene que ir con la idea. La idea es la de tener un fútbol ofensivo, la de tener la pelota con alguna intención, no tenerla por tenerla y buscar el arco de enfrente para generar más oportunidades que el rival. Esa es nuestra filosofía.

- En la época de fichajes el hincha se emociona, y volvió Miller Bolaños. ¿Cómo lo vio en los primeros entrenamientos?

Primero estamos contentos porque llega un jugador de esa jerarquía, de esa calidad, y eso es un verdadero refuerzo. Si bien han llegado algunos jugadores y han reforzado el plantel, que lo necesitábamos. Jugadores de esa calidad siempre son bienvenidos al fútbol ecuatoriano. Los jugadores que tienen esa calidad es como aprender a manejar. Cuando llegué en 2018, no tenía carro y no manejé por dos años, cuando me pudo comprar un carro no me olvidé de manejar y manejaba igual. Esos jugadores no se olvidan. Me sorprendió de verlo muy bien físicamente y después quiero destacar, más allá como lo vi futbolísticamente, la predisposición. Estaba en negociaciones con el club, el otro día a la tarde dijo que firmaba el contrato y hoy (miércoles) lo firma. Me habló por teléfono y me dijo 'profe quiero entrenar, a qué hora voy'. Nosotros entrenamos hasta el viernes (hoy) el pudo haber dicho, voy a ir tres días, firmo en la tarde, vienen las fiestas. Pero no, hablamos bastante y lo vi con muchas ganas, mucha predisposición con ganas de entrenar. Es un jugador que nos puede dar satisfacciones, además tiene mucho pasado acá, fue tricampeón y cuando expone esa historia en el club es porque viene por más, no para cumplir. Estamos muy contentos con él, como los otros que hemos incorporado, como el Chavo Cruz, Joseph Espinoza. Que por ahí no tiene el renombre de Miller pero van a ser importantes para el plantel.

- Le pregunto por la línea defensiva, se ha fichado mucho arriba y abajo no tanto.

Ya no existen los equipos que ganan 8-7, 6-5 y para defender hay que tener en cuenta que no son solo los defensores. Yo puedo traer los mejores centrales y mejores laterales, pero si el resto del equipo no colabora, ellos van a quedar expuestos. Para mí defienden todos y atacan todos. Obvio con su orden. Sí, había que incorporar ahí (en la zaga) porque habían contratos que finalizaban caso ( Eddie) Guevara, (Marlon) Mejía, el chico (Leandro) Vega que volverá a salir a préstamo. Había que incorporar jugadores en la línea defensiva. Lo de Caín (Fará) está en un 98% y 99% cerrado esperando que firme porque está en Argentina, pero está todo arreglado. Estamos buscando un central de perfil zurdo, hay varios nombres que suenan, pero se trabaja igual que con todos, se hace una lista de cuatro o cinco nombres. Si está en esa lista de cinco es porque cumple los requisitos, después ya va el tema económico, tampoco hay que hacer locuras, y cuando un equipo como Emelec va a buscar un jugador piden cinco veces más. Queremos jugadores que estén a la altura, no de relleno, y que se adapten a la economía del club.

El nuevo entrenador azul junto al portero Jostyn MIna (i) y Javier Rodríguez (d). Juan Faustos / Expreso

- Ha sido muy señalado Emelec por el tema de fichar a Fará.

Por ahí he leído en redes que Caín es lateral, que era el quinto defensor de Aucas, que lo traigo por mi empresario y no es así. Hemos seguido varios jugadores y se nos escapó Lisandro Alzugaray que es de mi empresario. No es que traigo los de mi empresario. Fará es fuerte en la pelota parada, gana los duelos y no era suplente, terminó jugando los duelos importantes. Además, me genera competencia porque está Leguizamón y por eso estamos buscando el de perfil zurdo. Luego si los dos derechos están mejor que los zurdos, van esos. En Católica jugué con dos zurdos, (Anderson) Ordóñez y (Yubber) Mosquera, porque estaban mejor que los derechos. Es la competencia que queremos y también para apostar a los juveniles, como Tarira que es 2004 y Collahuazo que es 2006, pero necesitamos jugadores que peleen por el puesto.

- ¿Irán por otro portero?

Hay que buscar otro arquero para generar con Pedro (Ortiz) competencia, no solo porque hay los tres torneos, sino porque Pedro está en su último año de contrato y hay que buscar a alguien a mediado, corto y largo plazo. Nosotros nos encontramos con Pedro que trabaja como una bestia así que el que venga va a tener que matarse y no va a soltar el arco. Pero necesitamos de alguien que genere en esa competencia y que no todo el peso recaiga sobre él.

- ¿Será difícil reemplazar a Sebastián Rodríguez y se habla de Carlos Villalba?

A Villalba lo vengo siguiendo desde que estaba en Católica, no solo por lo de Platense porque hablé con gente de Talleres recupera muchos balones, por ahí puede ser un volante mixto y maneja bien la pelota. Luego está el gusto de cada entrenador, muchas veces dicen que no pisa el área, pero quizás el DT no se lo pide, lo veo muy ordenado tácticamente, no es la misma característica que Sebastián y por eso uno no se puede casar con una idea, yo no puedo ir con una idea de que mis volantes jueguen de tal manera y no tener eso, pero sí respetar la filosofía adaptando de otra manera el funcionamiento del equipo. Es un jugador que tiene dinámica, recuperación. A mí me hubiese gustado jugar con Sebastián que tiene enorme categoría, pero siempre decimos que no trabajamos con jugadores de fútbol sino con personas que juegan al futbol. Él tenía problemas personales y ya no se encontraba cómodo, tenía que salir por una cuestión personal y anímica. Entonces uno no puede cortarle la posibilidad al jugador. Nadie es esclavo, la esclavitud se abolió hace mucho tiempo. Será recordado por Emelec y va a tener las puertas abiertas cuando quiera regresar.

Rondelli tiene experiencia trabajando en formativas y espera potenciar las de Emelec. Juan Faustos / Expreso

- Suena Tomás Molina para el club, ¿es posible?

En este momento nosotros estamos complicados con el cupo de extranjeros, esa es la realidad. Tenemos a Leguizamón, Zapata, que está lesionado que por ahí la gente no entiende, son personas que juegan al fútbol y él se lesionó jugando para el club y Emelec tiene la obligación de recuperarlo y que tenga la posibilidad de, con este cuerpo técnico, mostrarse si está a la altura o no; luego está García, Fará, el central zurdo, entonces estamos con el cupo complicado. Salvo que la liga extienda el cupo, que si me preguntan a mí es una locura.

- ¿No está de acuerdo con eso?

No, porque si se habla de otro extranjero y ya tenemos los nacionalizados habrán equipos que jueguen con nacionalizados y ningún ecuatoriano. Nosotros tenemos en condición de nacionalizar a Leguizamón que ya cumple los requisitos. Si lo nacionalizamos podríamos jugar con otro extranjero, cuatro uruguayos, cuatro argentinos y los otros dos nacionalizados. Si apostamos a una selección que brille en el próximo mundial no podemos tener ocho extranjeros. O traer uno para cumplir cupo. El tema de Molina, salvo que se vaya alguno o que se nacionalice alguno, está complicado.

- ¿Emelec ha conversado la posibilidad de la nacionalización de Leguizamón?

Eso queda a criterio del jugador, si él considera que le quedan más chances en esto u otro club, porque no ocupa cupo de extranjero debe decidirlo él.

- ¿Cuál es el objetivo inmediato de Rondelli?

A veces e confunden objetivo con promesa. Yo no prometo nada, porque no puedo prometer nada que esté a mi alcance, puedo trabajar. Es como decir yo prometo ser millonario al final de año, sí puede trabajar para eso, jugar a la lotería o ponerme un trabajo, pero si solo juegas a la lotería es más difícil. Trabajamos para ser campeón, pero no es algo que puedo prometer. Es mi sueño y objetivo. Pero jugadores, cuerpo técnico y dirigencia debemos trabajar para que se cumpla el objetivo. Así como lo tenemos nosotros lo tendrán cinco o seis clubes de Ecuador. Prometo trabajar y agotar todo lo que esté a mi alcance y más para que el equipo se acerque a ser campeón.

- ¿Cuántos jugadores tendrá la plantilla 2023?

A mí me gusta trabajar con una base de 25, 26 jugadores, pero queremos adecuar el complejo para que esté bien la última cancha para tener un equipo de juveniles y tenerlos a la mano para primera. La pretemporada seguramente será con 30, un jugador juvenil por puesto para tenerlo a disposición, que no solamente estén observado sino que sientan el roce, ese es el objetivo.

- ¿Cuándo arranca la pretemporada con todos los jugadores?

La idea es cerrar la plantilla antes que arranquemos, el 9 ( de enero) con pruebas físicas y médicas, esa semana será de adaptación en Samanes y está muy fuerte la posibilidad de salir 12 días entre Argentina y Colombia, evaluando presupuesto y que sea cómodo para entrenar. Porque queremos jugar partidos amistosos de nivel, sumar mucho doble turno. Que esa semana del 9 acá y la del 16 de enero ya estar viajando allá.

- ¿Campeón de Sudamericana o LigaPro?

-De las dos, ese es el sueño, luego veremos para qué estamos.