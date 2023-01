Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, aseguró que la aprobación de aumentar a ocho el cupo de extranjeros, en los clubes del torneo nacional, no fue una decisión de él, sino de los equipos ecuatorianos.

Loor se refirió a esto, por las críticas que ha recibido, en especial por parte de Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), quien rechaza esta aprobación.

“Es normal, las razones se entienden. A veces ni discrepo, pero debo hacerles entender muchas cosas. Me gusta recibir los palos cuando lo merezco, pero no por todo. Si los clubes traen una propuesta y entre ellos deciden el destino, ellos ganan. Esto no es de que Miguel Ángel lo quiso así”, indicó el dirigente en Radio Caravana.

El titular de la LigaPro acotó que dicha decisión se respeta y no será cambiada. "Los clubes decidieron sus reglas, no habrá cambios. Ellos ven cómo quieren competir".

Sobre los reclamos de Tenorio, Loor indicó no tener problema alguno con el exdelantero y que su intención es ayudar a la AFE: “Yo me comprometo a ayudar a AFE en FIFPro, me llevo bien con Carlos Tenorio. Toqué el tema de la AFE en un foro internacional, y me dijeron que no querían hablar. Está acusada de corrupción, y ojo que Carlos Tenorio no tiene nada que ver ahí, él llegó después. Ahora, entiendo que le pueda molestar, pero es una decisión de los clubes e irreversible”.