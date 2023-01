Luis Arce asegura que lo confunden con Leonai Souza y Will Smith

El nuevo jugador del Barcelona, Luis Arce, ya habla de los sueños que tiene para este 2023. El exintegrante de Macará, que descendió a la serie B para el 2023, dice que siente mucha emoción por formar parte del 'ídolo'.

Desde el 2022, cuando Leonai Souza llegó a Barcelona, comenzaron a molestarlo con el parecido con el volante amarillo.

“Primero eran mis amistades, después los compañeros de Macará, pero ahora es la hinchada, dicen que somos familia, pero yo soy Luis Arce”, expresó el jugador en medio de la risa en su primer conferencia de prensa como jugador 'canario'.

Pero el parecido con Souza quedó pequeño cuando Arce confesó: “muchos me confunden con Souza, pero lo que les voy a decir es increíble, hasta me han confundido con Will Smith” eso causó risa entre los asistentes.

Arce tiene 29 años y llega a Barcelona por un año y jugará con el número 88.