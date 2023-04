Va por el ‘premio gordo’. Es así como le gustan los desafíos a la bicicrosista ecuatoriana Michela Molina, quien del 26 al 30 de abril buscará el único cupo olímpico en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike (MTB) en Brasil, que también será clasificatorio para los Juegos Panamericanos 2023.

Y es que para meterse a París no deberá ni siquiera subir al podio, sino superar a los países que no están clasificados.

La cuencana, de 30 años, formará parte del equipo tricolor, compuesto por cinco deportistas más. Molina, medallista panamericana y bronce en los recientes Juegos Bolivarianos de Valledupar 2021, podría además llegar a sus terceros Juegos Panamericanos, tras sus actuaciones en Toronto 2015 y Lima 2019.

“El Panamericano de Brasil es uno de los eventos fundamentales este año. Vamos a buscar la clasificación a los Juegos de Santiago 2023 y también la plaza para Juegos Olímpicos”, expresó.

Para Molina, ir a París no es una alternativa, sino un deber, pese a lo complejo del reto.

En Valledupar, Molina fue bronce en su especialidad y cuarta en ruta por equipos. CORTESÍA

“En ciclismo de montaña, la clasificación olímpica este año es muy difícil. Hemos venido preparándonos fuerte porque justamente sé que tengo esta oportunidad. Normalmente, en América solo Estados Unidos y Canadá suelen estar clasificados, por eso todos los de Latinoamérica nos vamos a pelear ese cupo... No debemos necesariamente quedar en el podio, pero sí tenemos que quedar como el primer país por encima de los que no están clasificados”, indicó la deportista, que además está haciendo ciclismo de ruta para expandir sus probabilidades de clasificación.

El año anterior Michela cosechó medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y en el mismo certamen alcanzó el cuarto lugar en la prueba de ruta junto a la selección femenina de Ecuador, confirmando que la idea de combinar la montaña con la carretera es un hecho.

“Desde el año anterior ya empecé a competir en los campeonatos nacionales de ruta. Justamente fui a los Juegos Bolivarianos como seleccionada nacional. Me fue bastante bien, quedé en cuarto lugar, que para mí es muy valioso porque no estoy acostumbrada a correr en carretera. Este año no voy a asistir al Panamericano de ruta porque se cruza con las fechas de montaña. Sin embargo, competí en el campeonato nacional que era selectivo y quedé en el segundo lugar en élite, así que esperemos ser consideradas en caso de que se logre la clasificación”, manifestó convencida la azuaya.