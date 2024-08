Michael Morales: "Esta victoria es para todo Ecuador que ha estado pendiente"

Con una sonrisa en el rostro y emocionado por la victoria, así salió el peleador ecuatoriano Michael Morales a conversar con la prensa luego del combate ante Neil Magny. La noche de este sábado 24 de agosto, el tricolor se impuso vía nocaut técnico antes de finalizar el primer asalto y espera meterse en el ranking de la división de peso wélter.

"Esta victoria es para todo Ecuador que ha estado pendiente y me ha dado muchas muestras de cariño. Para mi madre que todo lo que hago es por y para ella. Afortunadamente se pudo conseguir el nocaut".

LigaPro: Emelec ganó a Delfín y sumó sus primeros puntos en el torneo Leer más

La Araña analizó el combate y reveló que le sorprendió la estrategia de Magny, que al inicio del asalto intentó llevarlo al piso. "No esperaba que vaya entrar en el clinch, sin embargo, pude escuchar mucho a mi esquina y no me desesperé. Me lastimó la costilla, pero revertí la posición y pude quedar por encima", contó el invicto tricolor.

Con este resultado, Michael acumula una racha de 5 victorias consecutivas en UFC, y aumentó su invicto como peleador profesional a 17-0. A la espera de la actualización de los rankings, el tricolor podría tomar el lugar del estadounidense y posicionarse como el número 12 de la categoría de las 170.

RELACIONADAS Michael Morales se lleva la victoria ante Neil Magny

Morales anunció que viajará a Ecuador en un mes para visitar a su familia, abrazar a su madre Katty Hurtado y "celebrar con un encebollado".

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!