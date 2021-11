Antes de que emprenda el viaje de retorno a Tijuana, México, hace poco más de una semana, donde tiene previsto entrenar un par de años, Michael Morales habló con EXPRESO sobre el contrato que firmó para tres peleas que iniciarán en enero de 2022, aunque, aclaró, todo depende de su desenvolvimiento, pues le pueden programar más o menos que la cantidad pautada.

El joven, de 22 años y oriundo del cantón Pasaje, en la provincia de El Oro, quien oficialmente debutará el 22 de enero en la cartelera UFC 270, en Estados Unidos, contra el norteamericano Trevin Giles, habla de los duros entrenamientos y cómo su parte emocional se encuentra en total equilibrio gracias a su mamá Katty Hurtado, quien es su principal motivación.

- ¿De dónde nace su pasión por las artes marciales mixtas?

En mi familia siempre existió el deporte. Mis padres son judocas, entonces siempre estuve en la lona desde niño. Entrené desde los 6 años, y aunque me gustaba, lo mío era la lucha olímpica, así que empecé a entrenar eso a los 10. Un día mi papá me llevó al gimnasio de Víctor Vallejo y David Chamaidán, en Machala, y empecé a entrenar artes marciales mixtas con ellos. Ya a los 15 hice mi debut profesional.

- ¿La firma del contrato con la UFC es un sueño cumplido?

Michael Morales gana por decisión unánime y consigue un contrato con UFC Leer más

No, es una meta. Mi sueño es darle todo a mi mamá. Comprarle una casa y poderla visitar. Mi objetivo es brindarle todo mi apoyo a ella y a mi familia. En realidad lo de la UFC lo planeé para cuando cumpliera 25 años, pero las cosas se fueron dando. Me mudé a Tijuana, México, para entrenar; no pensé que a mis 22 firmaría con la UFC.

- ¿Siente presión porque ahora todos siguen más de cerca su carrera?

No, trato de llevar las cosas con calma. Mi familia siempre me ha apoyado, tratan de que esté bien y en buenas manos. Ahora solo estoy enfocado en lo mío, en lo que me gusta. Veo el apoyo de la gente y por eso entreno, para darle ese gusto y alegría al país, pero para darles triunfos tengo que entrenar mucho y eso es lo que hago.

- Las artes marciales mixtas implica todo, pero sabemos que su fuerte no es el jiu-jitsu.

(Risas) Es cierto, el deporte que menos me gusta es el jiu-jitsu, por eso es al que más duro le doy (entreno). Cuando practicaba con Víctor me escapaba de esas clases y me iba a lucha o boxeo. A los 16 años perdí una pelea con un quiteño de apellido Centeno, fue en amateur y justamente me finalizaron con jiu-jitsu. Desde entonces cambié mi mentalidad y ahora hago de todo.

- ¿Es cierto que le enoja que le toquen el rostro?

¿Cómo sabe eso? La verdad es que sí. Nunca me gustó que me golpeen la cara. Hubo una ocasión en que con un golpe me cortaron la ceja derecha y exploté. Creo que fue en mi segunda pelea y con un guayaquileño. No aguanté las ganas de pelear y le di con todo.

- En el octágono es rudo, pero con su mamá cambia.

Son dos cosas distintas. El objetivo del deporte (artes marciales mixtas) no es ser malo o hacer daño. Esto es un deporte como el boxeo, judo o natación, aunque un poco más agresivo. Siempre trato de saludar antes de iniciar una pelea, también después, porque tengo que agradecer por compartir el octágono. No quiero caerle mal a nadie, porque este es un deporte en el que debemos ser rudos ahí, pero no fuera.

- ¿Alguna vez un contrincante lo dejó con la mano estirada?

Hasta el momento, no. Me han provocado antes de la pelea, me han empujado, me han dado cabezazos, pero mantengo la calma porque el desquite viene en la pelea. Todo queda en el octágono.

- En una escala del 1 al 10, ¿cuánto duele el cuerpo después de un combate?

Diez, pero el dolor es lo de menos, para mí la sensación de haber ganado es lo mejor que se puede experimentar. En mi última pelea tuvieron que operarme la oreja, y mi rodilla aún sigue en terapia. No le ‘paro bola’ al dolor, trato de recuperarme rápido y hacer las cosas bien para entrenar enseguida.

Equipo. Michael (arriba en el centro) acompañado de sus familiares y amigos. Christian Vásconez / Expreso

- ¿Si Marlon ‘Chito’ Vera pone cumbia en el camerino, ¿usted qué pone?

Llamo a mi mamá, le digo que voy a pelear y me pega sus insultos y regañadas para motivarme. Ella sabe que cuando la llamo es que me estoy muriendo de miedo. Sé que soy peleador, pero eso no me quita el miedo. Ella trata de que me controle.

- ¿Qué es lo que más le ha costado para tener el contrato UFC?

Dejar a mi familia y a mi mamá. Recién la vi en octubre luego de 9 meses. Vivo en Tijuana, pero trato de no perder la comunicación.

- ¿Qué fue vivir cerca de un año en un gimnasio?

(Se sorprende). No sé cómo supieron, pero es real. Fue en Machala, en la provincia de El Oro. En pandemia cerraron los gimnasios y no tenía dónde entrenar. Quise hacerlo en casa, pero le tiraba las mesas y muebles a mi mamá y no se podía. Hablé con mi equipo de entrenadores y me consiguieron un departamento en la parte de arriba de un gym. Todos los días bajaba a prepararme.

- ¿Cuántas horas y días entrena a la semana?

Tres sesiones por día. En la mañana de 09:00 a 10:00, en la tarde de 17:00 a 18:00, y en la noche de 21:00 a 22:00. Mis dietas dependen mucho del tiempo en el que me encuentro. Si voy a pelear como muy ligero y la mitad de lo normal (vegetales y proteína). Lo que sí te puedo confesar que no me gusta el brócoli, siempre hago que me cambien eso en las comidas.

Enner Valencia será baja en Ecuador para medir a Venezuela y Chile Leer más

- ¿Es cierto que pudo hacerse policía o ir al ejército?

¿Cómo lo supieron? (sonríe) Es cierto, pero no era lo mío. Tengo tíos que son militares, pero no me sentía cómodo pensando en lucir el uniforme; me veía entrenando, sudando y peleando. Siempre me visualicé en un octágono con unos guantes.

- ¿Por qué entrenar en Tijuana y no aquí?

El deporte aquí es igual que en el exterior, solo que allá hay más peleas y eventos, por ende, más oportunidades (...) Aquí también están bien las cosas, pero hace falta que los ‘pelados’ salgan porque las competencias no son tan seguidas como allá.

- ¿A qué le dedica más tiempo: al striking, grappling o jiu-jitsu (técnicas de pelea)?

Trato de hacer todo por igual, pero más entreno lucha olímpica.

- ¿Este deporte es de mucha fuerza y mentalidad, ¿en algún momento sintió que no podía?

Sí, hay momentos en que los pilares se quiebran y se pierda la voluntad... me ha pasado, pero siempre está mi mamá pendiente. Cuando siento que me voy a quebrar la llamo y le digo lo mal que estoy; lloro por videollamada, me pega mi retada, me pide seriedad y me recuerda que esto es mi vida. Ahora en Tijuana tengo una psicóloga deportiva con la que converso mucho y me ayuda a canalizar todo esto.

- El presidente de la UFC, Dana White, le pidió calma ante la fama que se le viene...

Sí, lo tengo claro. Mi mamá no permitiría que se me suba el ego. Solo estoy enfocado en ganar.

LA FICHA

Edad: 22 años / Nacimiento: Pasaje, provincia de El Oro. Deporte: Artes marciales mixtas (UFC) Categoría: Peso Wélter o medio (170 libras) / Trayectoria: En septiembre derrotó a Nikolay Veretennikov y logró un contrato para pelear en la UFC. Debutará oficialmente en la liga el 22 de enero de 2022 ante Trevil Giles.