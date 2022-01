El peleador ecuatoriano de UFC, oriundo de Pasaje, volvió a Ecuador para celebrar el triunfo conseguido el fin de semana pasado ante el norteamericano Trevis Giles en su debut oficial dentro del torneo de artes marciales mixtas más grande del mundo.

Katty Hurtado, la peculiar motivación del peleador Michael Morales Leer más

Con la bandera ecuatoriana en alto y lleno de orgullo, Michael Morales habló para los medios locales en Guayaquil. Un knockout técnico a Trevin Giles marcó la primera victoria del tricolor dentro de la compañía, triunfo que le asegura su permanencia en ella y destacar como un ‘prospecto’ dentro de la división de los peso Welter.

De la mano de su madre, Katty Hurtado, a quien Michael denomina “su motivo para pelear”, conversó con EXPRESO y reveló algunos detalles sobre el combate.

En la previa, el plan era mantener la distancia y aprovechar el poder de sus golpes, el objetivo era finalizar; no estaba contemplado llegar a la decisión de los jueces. Michael quería dar un mensaje claro, y lo logró.

Mis entrenadores sabían que tenía que ir a finalizar el combate, yo quería que sea en el primer round. Sí, me asusté un poco cuando me llevó al piso, pero mantuve la calma, pude revertir la posición y volver a la pelea de pie donde conseguí el Ko. Michael Morales

El ecuatoriano acotó que su estancia en Ecuador será hasta el 17 de febrero y que aprovechará el tiempo para recuperarse de una lesión que arrastra desde su pelea ante el kasajo Nikolay Veretennikov en el Contender Series (torneo adjunto previo al ingreso a la UFC), donde ganó el contrato a la liga oficial. De momento, está a la espera de que su equipo médico defina si necesita operación.

La promesa cumplida de Michael Morales Leer más

“En la pelea en el Contender me patearon la rodilla izquierda y en mi último combate me Trevis Giles me volvió a atacar el mismo lugar; aunque no es grave, seguramente necesitaré una operación de la que requeriré al menos dos meses para recuperarme”, comentó.

Al preguntársele sobre su futuro en UFC, Michael es muy cauto y dice que está tranquilo y que todo es “paso a paso”. El ecuatoriano espera pelear una vez más a mediados de año y, de conseguir un buen resultado, asegurar al menos dos enfrentamientos para el 2023, año en el que termina su contrato.

Mi contrato es hasta diciembre del 2023, estoy trabajando duro para ganar mis próximos combates y así asegurar que me renueven. Aún estoy gateando, pero quiero quedarme en UFC y cumplir mi sueño de darle todo a mi madre. Michael Morales

El tricolor mira con optimismo el futuro de la UFC en el país pues adelantó que existen al menos 3 ecuatorianos más con grandes posibilidades de entrar a la liga. “Esperen grandes sorpresas para el MMA ecuatoriano, sigan apoyando que eso es lo que necesitamos los peleadores”.