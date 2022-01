Si no sabían quién era la mamá de Michael Morales Hurtado, el peleador ecuatoriano que ganó el fin de semana su primera pelea en la UFC (Ultimate Fighting Championship) ante Trevin Giles, hoy la conocen dentro y fuera del país. Esto gracias a un video que se hizo viral y que ahora está en millones de teléfonos, donde doña Katty Hurtado se manda una motivación singular con algunas “malas palabras”.

Detrás del personaje hay una madre orgullosa y feliz de ver que su hijo gana terreno en el torneo de artes marciales mixtas más popular del mundo, que ya no hay solo un compatriota en esa liga, sino dos. Lo curioso es que todo esto no es extraño para Katty, pues ella ha sido deportista de judo desde los 7 años y en la actualidad trabaja en la Federación Deportiva de El Oro como metodóloga de los deportes de combate.

La “descarga” de Katty a Michael no es reciente, pues vive motivándolo siempre antes de salir al octágono. “Mi hijo me llamó a las 07:00 y me dijo que estaba un poco nervioso, ahí es cuando me pongo seria y le digo: ‘Mira, “ch... de tu madre, yo parí un macho con huevos, bien arre...., así que a darle con todo. Tú quisiste ese deporte, métele ñeque’”, expresa con una gran sonrisa doña Katty, quien luego dio un discurso parecido a un canal de televisión y se hizo viral. Ella tenía previsto viajar la noche de este lunes 24 de enero a Guayaquil para recibir a su hijo, quien llega a suelo ecuatoriano.

En confianza con EXPRESO, Hurtado cuenta que esa forma de “motivar” a Michael era para quitarle los miedos. Ya luego de la pelea todo fue una locura. Asegura que la noche del domingo su celular no dejó de sonar, amigos y familiares la habían visto en el video viral y no podían creer la revolución que su discurso causó.

Ella es Katty Hurtado, madre de Michael Morales y este fue el mensaje motivacional que le envió a su hijo antes de la pelea de UFC. Muchas gracias a @LaVozDeElOro por la nota. pic.twitter.com/zWSWkpaxAP — @RevistaWinnerEc (@RevistaWinnerEc) January 23, 2022

“Me preguntaban si yo había hecho TikTok, les dije que no, pero ya estaba rodando por todas partes. Jamás imaginé que la fama me iba a llegar con esas malas palabras, porque no eran insultos. Ahora mis amigos se ríen y hasta de sonido del teléfono lo tienen”, expresa con una carcajada Hurtado, quien este lunes por la calle saludó a más gente que de costumbre, pues se le acercaron para felicitarla por su hijo y preguntarle por el video.

Lo deportivo Michael lo lleva en las venas. De acuerdo con los registros, Katty fue deportista de judo en El Oro hasta 2019, sin embargo, dice que está por animarse a volver a las competencias en el 2022.

La madre relata que cuando Morales era pequeño lo llevó a una escuela de fútbol, pero no pasó nada. Luego lo metió al judo, pero nunca se le pasó por la mente que las luchas de artes marciales mixtas (MMA) iban a ser su destino.

“Lo veo y no lo creo, Michael era un chico tranquilo, en las peleas era lloroncísimo; de verdad que era lloroncísimo. Recuerdo que su hermano le pegaba y él lloraba”, comenta la madre emocionada, quien añade que a los 15 años su hijo se decidió de lleno por las luchas y desde entonces su cara tiene recuerdos de los rasguños.

“Yo le decía que no tiene que llorar, que no sea cobarde; métele arrechera, siempre le decía”, explica Hurtado, quien varias veces curó el rostro del peleador, sobre todo después de las primeras luchas que fueron con su hermano Allan, quien lo dejaba llorando.

Morales tras ganar la noche del sábado pasado ante Trevin Giles. Cortesía

Actualmente, Katty es una madre feliz y se ríe porque las malas palabras la han hecho famosa; dice que en realidad ella no es así, que incluso a veces es peor, pero deja en claro que siempre es para motivar a su hijo, no para ofenderlo.

Cada vez que puede destaca la entrega que Michael ha tenido a lo largo de su corta carrera. Dice que todos los días lo aconseja para que nunca se detenga y siempre mantenga la humildad. Y fiel a su estilo, se manda una frase que encierra todo lo que está viviendo: “Esto es una locura, ni yo pensé tanta belleza, estoy feliz por todo lo que le está pasando”, comenta Katty, quien además de Michael es madre de Allan y Víctor.