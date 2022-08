Lo volvió a hacer. El peleador ecuatoriano Michael Morales se adjudicó su segunda victoria consecutiva en la UFC luego de que la noche del sábado 30 de julio pasado venciera al estadounidense Adam Fugitt por nocaut en el evento UFC 277 disputado en Dallas, Estados Unidos.

Tan contundente fue el combate del orense de 23 años, que a falta de cuatro minutos para que termine el tercer asalto, atacó con una ráfaga de fuertes golpes de puño a su rival que lo llevaron a la lona e hizo terminar la contienda. Michael mantiene así su invicto en la división de los peso wélter de la compañía más importante de artes marciales mixtas.

“Lo logramos Ecuador. Un triunfo más para ustedes. Somos arrechos, somos latinos y, sobre todo, somos sangre de guerra. Muchas gracias a todos por su apoyo, nos vemos pronto”, publicó el tricolor en su cuenta de Instagram (@miichaelufc).

En el pesaje, Michael dejó ver la imagen de su mamá en el celular: “siempre está conmigo”, dijo. Cortesía

Morales, quien tenía previsto pelear en mayo este evento, tuvo la baja por lesión de su rival, el albanés Ramiz Brahimaj, de ahí que la compañía designó a Fugitt como reemplazo. Si bien el norteamericano debutaba ayer en competencias profesionales, llegó a la pelea con una racha de 4 victorias consecutivas, la última por nocaut técnico.

“Estoy feliz. No era un rival fácil. Siempre me trato de superar; día a día peleo con rivales fuertes. Mi familia me enseñó a siempre estar peleando, a darlo todo. Gracias a toda la gente de Ecuador que estuvo presente, a todos mis entrenadores”, declaró emocionado Michael tras la contienda.

Con esta ya son 14 sus triunfos consecutivos (14-0-0) en las artes marciales mixtas. Y es que en el combate, Morales fue superior. De acuerdo con las estadísticas que registró la UFC, conectó 89 golpes, de 159 que realizó; 83 de estos fueron significativos (74 a la cabeza, 7 al cuerpo y 2 a la cabeza), según las estadísticas. Además supo defenderse con eficacia porque solo le conectaron 70 golpes, de 120.

La primera victoria del tricolor en la compañía fue el pasado 22 de enero, cuando también demostró su fuerza y poder sobre el octágono, tras vencer en el primer asalto por nocaut al estadounidense Trevis Giles. Ahora se espera la tercera pelea de Michael, ya que van disputadas 2 de las 3 por las que firmó su primer contrato.