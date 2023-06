“Tengo la mentalidad de un novato, aún tengo mucho por aprender”, con esta frase Michael Morales demuestra que mantiene los pies sobre la tierra, a pesar de estar triunfando en la empresa más importante de artes marciales mixtas del mundo, con tan solo 24 años.

Llegar a UFC significó cumplir uno de los sueños de su vida, tan importante que no le importó pasar más de 7 horas bajo una aguja, para tatuar en su cuello la fecha en la que hizo su debut oficial dentro de la compañía, el 23 de enero de 2022, cuando tenía aún 21 años, convirtiéndose así en el segundo ecuatoriano en conquistar la élite de las MMA, 7 años después que Marlon ‘Chito’ Vera.

Este sábado 1 de julio, Michael subirá nuevamente al octágono para enfrentar al estadounidense Max Griffin, un combate especial para la carrera de la ‘Araña’, no solo porque vuelve a pelear tras casi un año, debido a una lesión, sino también porque defenderá su invicto como peleador profesional (14-0) ante un veterano de UFC, y podría sumar su tercera victoria consecutiva, que le permitiría seguir escalando dentro de la categoría de peso welter (170 libras).

El combate de Morales será parte de la cartelera estelar del evento UFC Vegas 76. El tricolor de 24 años, desde la ciudad de Las Vegas, conversó con EXPRESO para contar cómo se siente previo a la ‘guerra’ de este fin de semana.

-Michael, casi un año sin pelear ¿Cómo te sientes, hay nervios o es solo un día más en la oficina? ¿Hubo desesperación?

Me siento todo bien, los nervios nunca se van a ir, pero estoy listo para dar guerra. No me desesperé, sabía que necesitaba recuperarme totalmente de la lesión para poder pelear. Nunca paré de entrenar y ahora solo queda darlo todo”.

-Es tu primera pelea dentro de una cartelera estelar. ¿Cómo te sientes al ver lo que has logrado en tus primeros años en UFC?

Estoy realmente feliz y siento el apoyo de todo Ecuador y Latinoamérica, es una oportunidad gigante para seguir creciendo. Soy joven, nunca imaginé llegar a los 21 años a UFC, y ahora a los 24 estar peleando una cartelera estelar. Esto va por mi familia, por mi país y por todos los que me han apoyado.

-Analizando un poco el combate de este sábado ¿Qué conoces de Máx Griffin?

Sé que es un rival muy experimentado, tiene ya algunos años en UFC y ha enfrentado a grandes nombres dentro de la división. Tengo que cuidarme de su mano derecha porque pega duro, he estado trabajando mucho en mi boxeo.

-¿Repetirás la ‘estrategia de poder’ o tienen algo más planeado con tu equipo?

Este combate será igual que los dos primeros. Voy a buscar acabarlo desde el primer asalto, quiero sellar un nocaut, pero si hay que luchar también estoy listo. He trabajado mucho en mi Jiu Jitsu, y en el dominio del octágono.

-Michael, desde tu primer combate siempre pusiste a tu mamá como uno de los pilares de tu vida. ¿Qué dice ahora ella al verte triunfando en UFC?

Está feliz, me ha escrito como 50 mensajes que aún no le respondo (ríe), porque he estado entrenando. Sin duda, eso es lo que yo busco, que esté orgullosa de su hijo. El sábado, por mi casa (Pasaje) van a cerrar las calles para ver la pelea, y seguro ahí estará ella gritando y pataleando por mi.

-En tu último combate, tras lograr el nocaut, le gritaste al mundo que “Ecuador es arrecho, hijue#$... ¿Qué esperar de Michael para el combate de este sábado?

A mi gente de Ecuador solo le puedo decir que esperen la misma arrechera de siempre, siéntanse orgullosos de ser ecuatorianos, que yo voy a representar la tricolor de la mejor manera. Espero darles una alegría y que celebren por mi.

-Hablando de celebraciones, el 24 de junio estuviste de cumpleaños justo durante el campamento para tu pelea ¿Cómo la pasaste?

Entrenando al igual que el año pasado, jajaja, ya estoy acostumbrado, los peleadores hacemos campamentos largos de 3 a 6 meses antes de una pelea, pero si quieres ser el mejor tienes que hacer sacrificios.

- ¿Si ganas te ‘pegarás’ un encebollado para celebrar?

Es mi comida favorita y ya hace casi un año que no me como uno, desde mi último viaje a Ecuador. Si Dios quiere, en un par de semanas me pego uno ‘tuco’ allá con mi gente.