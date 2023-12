Michael Morales entrenará para compartir cartelera con Chito Vera

Michael Morales está de visita en Ecuador, para pasar las fiestas de navidad junto a su madre, Katty Hurtado, y toda su familia. El peleador ecuatoriano, quien el pasado sábado 18 de noviembre, logró su cuarta victoria consecutiva en UFC, contó a EXPRESO sus proyecciones para el 2024, y adelantó que enero arrancará campamento.

La Araña se mantiene invicto como profesional con un récord de 16-0, y en UFC se consolida como el mayor prospecto latinoamericano dentro de la compañía.

Tras la contundente victoria ante el australiano Jake Matthews, Michael dijo que el próximo año busca tener mayor actividad, por lo que manifestó que quiere estar en la cartelera de UFC 299, en la que Chito Vera intentará convertirse en campeón en la revancha ante Sean O' Malley.

"Solicité la oportunidad de estar en esa cartelera, la puerta está abierta. La pelea está pedida, para el rival que me pongan estoy listo", dijo Morales. El tricolor de 24 años dejó claro que será una noche histórica para Ecuador, y no quiere perdérsela.

Con 4 victorias consecutivas, y siendo el segundo representante ecuatoriano en la compañía, parecería cuestión de tiempo y presión por parte del peleador para que su combate junto a Chito Vera se confirme, sin embargo, Michael manifestó que todo está en manos de los organizadores.

"UFC no le hace caso a ningún peleador, pedir un combate no garantiza que te lo vayan a dar, sin embargo, yo me voy a preparar como si fuera a compartir cartelera con Chito.

Michael Morales