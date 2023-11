Michael Morales y un duro combate en UFC

Llegó la hora para la Araña. Michael Morales afronta la pelea más importante de su carrera, el sábado 18 de noviembre, ante el australiano Jake Matthews, quien sin duda es el rival más complicado que le ha tocado enfrentar desde su debut oficial en UFC, en enero de 2022.

La mañana del viernes 17, Morales y Matthews hicieron oficial el combate tras dar el peso pactado. El ecuatoriano marcó 171 libras, mientras que el australiano llegó a las 170,5 libras. A pesar del corte realizado, Michael no se notó afectado físicamente, subió a la balanza tranquilo y sonriente.

Morales calificó el combate ante Matthews como “una gran oportunidad” y detalló que “siempre he respetado a mis rivales debido a su trayectoria, nunca menosprecio su trabajo dentro de esta gran liga de la UFC. Solo me preparo y estoy listo para cuando me llamen”.

El tricolor de 24 años se mantiene invicto como profesional con un récord de 15 victorias. En UFC acumula tres combates ganados de forma consecutiva, por lo que se posiciona como un prospecto en ascenso dentro de la división del peso wélter (170 libras).

Desde su llegada a la compañía, Morales se ha ganado la empatía no solo de los seguidores ecuatorianos, sino de toda Latinoamérica, debido a sus destacadas actuaciones y estilo de pelea, que se caracteriza por buscar el nocaut desde el primer asalto, un camino que dejó trazado Chito Vera.

“El invicto no significa presión para mi, al contrario me da motivos para seguir trabajando y mejorar”, contó Michael a EXPRESO semanas antes de este combate.

Sin embargo, ganar esta pelea podría ser crucial en el despegue de la Araña dentro de la categoría. Una victoria con buen desempeño podría meter al peleador de Pasaje en el top 15 del ranking de una de las divisiones más competitivas de la UFC.

Ecuador en la co-estelar❗️ Se viene disputa interesante de pesos wélter #UFCVegas82



Michael Morales🇪🇨 vs @JakeMatthewsUFC pic.twitter.com/b53X6hei52 — UFC Español (@UFCEspanol) November 17, 2023

Este combate será el primero de los cuatro pactados con la compañía en la renovación de contrato, por lo que arrancar el 2024 aún invicto abriría grandes puertas para seguir escalando en la división.

Michael también se refirió al combate del 9 de marzo de 2024 entre su compatriota y amigo, Chito Vera, ante el norteamericano Sean O’Malley por el título de peso gallo, y presagió un triunfo del tricolor.

“Estoy 100 por ciento seguro de que Chito va a salir victorioso. Creo que esta es una pelea que él ha construido y ya ha vencido antes a O’Malley. Puede abrir muchas puertas para Ecuador y América Latina”, aseguró Morales.

También dijo que le gustaría mantenerse más activo, por lo que resaltó que si logra la victoria ante Jake Matthews, “sería un sueño” que su siguiente combate sea en la cartelera de UFC 299, en la que Chito podría hacer historia.

