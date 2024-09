Michael Morales: En dos años va por el título; su madre es la más viral

“Quiero que me quites el invicto”, decía uno de los carteles con los que fue recibido el peleador de la UFC Michael Morales a su arribo a Ecuador.

En la madrugada del 31 de agosto del 2024, en el aeropuerto de Guayaquil el ambiente festivo fue a lo grande para darle el abrazo al deportista orense, quien está invicto en su categoría tras vencer a Neil Magny. En la llegada de Michael estuvieron presentes sus seres queridos, su famosa madre Kathy Hurtado y algunos amigos de su círculo más cercano.

Michael Morales con su circulo familiar y amigos. Cortesía Michael Morales

Su famosa madrecita

Doña Kathy es famosa por un audio en el que da apoyo a su hijo con malas palabras, que ahora se ha hecho viral. Cuando se le preguntó a la madre si ella es más popular que Michael, con una sonrisa contestó que “el famoso es mi hijo”.

Revela que muchas personas le han pedido que repita el discurso con malas palabras, pero ella aclara que no lo hace por hacerlo. “Es algo que salió de manera espontánea, no lo puedo estar diciendo así nomás”, manifestó la mamá, quien también es deportista.

Al ver a su madre, Michael Morales le dio un abrazo gigante. Ella, con la bandera tricolor en la mano, intentaba levantarlo. Una imagen que quedó inmortalizada en una foto.

“Mi mamá para mí es mi superhéroe. ¿Qué más puedo pedir? Creo que los deportistas que me siguen saben que siempre vuelvo a mi hogar, y ese es el consejo que les puedo dar, que siempre vuelvan a sus raíces”, dijo emocionado Morales, quien horas después compartió un desayuno a lo grande con su madre y amigos.

Sobre lo que acaba de lograr, el estar entre los mejores 15 deportistas del ranking, Michael manifestó: “Ahora no hay que detenerse, va a estar más difícil la competencia”.

El luchador recordó que la vida no ha sido fácil, pero que siempre ha tenido a su madre a su lado: “Lo esencial es no haber cambiado nunca. Desde el inicio mi meta fue ser el mismo de siempre, continuar con la misma disciplina que me llevé”, comentó Morales, mientras miraba a su madre.

Una comida con sus seres queridos, es lo mejor que le paso el fin de semana a Morales. Cortesía Michael Morales

Michael afirmó que entrar al ranking es cosa seria y que “he llegado para hacer las cosas bien”. Además, mencionó que no fue necesario usar el jiu-jitsu en sus peleas. Su próximo rival podría ser Vicente Luque, quien está disponible.

“La UFC me ha dicho que espere. Podría ser el noveno o décimo del ranking”, confesó el luchador ecuatoriano, quien está de regreso con su familia, y ayer volvió a comer junto a ellos.

El discurso de mamá que sabe todo el mundo

Michael Morales dice que el “poder ecuatoriano” está presente con él. Sobre quién es más viral, si su progenitora o él, el peleador expresó: “Mi mami es más viral por las palabrotas que me dice, las reprimendas que me da. Ella se gana la confianza de la gente por sus motivaciones a su manera”.

Michael, quien desde pequeño ha sido fan del personaje de cómics El Hombre Araña, también mencionó que tiene una pequeña fisura, pero que no es de preocuparse. A los hinchas les dijo que esperen unos dos años para darle a Ecuador un campeonato mundial. ¡Promesa es promesa!

