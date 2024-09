Alfaro a Barcelona: "agarrarlos de los pelos y llevarlos al vestuario"

El expresidente de Barcelona no se guarda nada y habla de lo que pas´ó después del partido. Puro enojo

Carlos Alfaro Moreno, expresidente del Barcelona, se enojó luego del 3-0 de Liga de Quito a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz de Quito. Se mandó una descarga con mucho sentimiento amarillo. El presentador deportivo sabe que una segunda derrota en la etapa es motivo para lamentarse al ver la tabla de posiciones.

Alfaro Moreno no tuvo contemplaciones y dijo: "Lo que más indigna, después de una derrota de esta magnitud, no es el resultado por sí mismo, sino la falta de empatía con el sentimiento del hincha; cambiar camisetas o quedarse conversando en la cancha, como si fuera una charla de café, me parece un atentado a la historia."

El final del partido enojo a hinchas

Liga de Quito le dio un baile tremendo a Barcelona. Rene Fraga

Golazo de José Quintero: Así fue la anotación del Choclo en Liga vs Barcelona Leer más

Barcelona se quedó con 9 puntos y Liga de Quito hizo 15; la diferencia de seis puntos lo dice todo.

Alfaro Moreno no solo se quedó con eso, además comentó: "Entiendo que algunos no sepan o no tengan idea de la camiseta que representan, pero de otros estoy absolutamente sorprendido".

Siga leyendo: Andrés Guschmer renuncia como ministro del Deporte para ser candidato a asambleísta

Y el remate del expresidente ha sido épico: "Debieron agarrar a sus compañeros de los pelos y meterlos adentro del vestuario."

Barcelona, en cinco partidos, solo ha ganado tres y ha perdido dos; estos resultados lo alejan de los primeros lugares de la tabla.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!