Michael Estrada le ganó el duelo a Ángel Mena y lo deja fuera de la Liga MX

El Toluca venció en penales a Toluca en la reclasificación y se instaló en los cuartos de final del Torneo de los Guardianes de México. De esta manera, Michael Estrada le ganó el duelo a su compatriota Ángel Mena.

Antonio Valencia medita su adiós al fútbol Leer más

Los dos seleccionados de Ecuador, Estrada y Mena, fueron titulares en el enfrentamiento que terminó 2-2 y se definió desde el punto de penal (4-2).

Los Diablos Rojos avanzaron a los cuartos de final del campeonato mexicano y quedaron emparejados con Cruz Azul, donde milita el delantero tricolor Bryan ‘Cuco’ Angulo.

Las otras tres llaves de eliminatorias quedaron de la siguiente manera: Monterrey vs Santos, América vs Pachuca y Puebla vs Atlas.

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el 12 y 13 de mayo de 2021, mientras que los de vuelta serán del 15 al 16 de mayo de 2021.