México vs Honduras HOY: Semifinales Copa de Oro EN VIVO este 2 de julio

La noche de este miércoles 2 de julio, a partir de las 21:00 (hora de Ecuador), México y Honduras chocarán en las semifinales de la Copa Oro 2025 en un partido sin margen de error, buscando un lugar en la final. Será el segundo duelo de semis programado para este día, antes se miden Estados ante Guatemala.

Lea también: LigaPro 2025: Estos fueron los mejores fichajes del mercado de medio año

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, llega invicta, líder del Grupo A con siete puntos (victorias 3-2 vs. República Dominicana, 2-0 vs. Surinam, y empate 0-0 vs. Costa Rica). En cuartos, venció 2-0 a Arabia Saudita (goles de Alexis Vega y Mateo Chávez), aunque se le critica la falta de contundencia.

El equipo azteca es favorito por su historial (28 victorias en 46 duelos vs. Honduras), pero las recientes derrotas 2-0 ante los catrachos en la Concacaf Nations League 2024 son una advertencia.

Honduras se metió de forma sorpresiva a las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf cortesia

El Barcelona SC de Ismael Rescalvo provoca enfado y descontrol: ¿Qué pasará ahora? Leer más

Honduras, bajo Reinaldo Rueda, regresa a semifinales por primera vez desde 2013. Se clasificó segunda del Grupo B con seis puntos (derrota 6-0 vs. Canadá, victorias 2-0 vs. El Salvador, 2-1 vs. Curazao). En cuartos, eliminó a Panamá en penales (5-4) tras un 1-1, con gol de Carlos Pineda desviado por Antony Lozano.

Los catrachos, conocidos por su juego físico y contragolpes con Joseph Rosales y Luis Palma, buscarán sorprender a México, a quien ya han vencido dos veces en casa en los últimos cuatro duelos de Nations League.

Posible alineación de México ante Honduras

Portero: Luis Malagón

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Medios: Edson Álvarez, Diego Lainez

Delanteros: Uriel Antuna, Alexis Vega, Santiago Giménez, César Huerta

Posible alineación de Honduras ante México

Portero: Luis López

Defensas: Kevin Álvarez, Denil Maldonado, Carlos Meléndez, Joseph Rosales

Medios: Deybi Flores, Carlos Pineda

Delanteros: Luis Palma, Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas, Jorge Benguché

EN VIVO: México vs Honduras en la semifinal de Copa Oro

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!