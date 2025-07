El Barcelona SC de Ismael Rescalvo provoca enfado y descontrol: ¿Qué pasará ahora?

A pesar de que no se separa de los primeros lugares de la LigaPro, el ambiente en Barcelona no es de tranquilidad luego del 3-3 ante Libertad el pasado sábado (28 de junio) en el estadio Monumental. La llegada de Ismael Rescalvo como entrenador y los señalamientos a la directiva persisten, al punto de que aficionados ingresaron a la cancha para expresar su enojo y exigir triunfos.

Marcelo ‘Pepo’ Morales, exjugador del Ídolo, cree que es “muy prematuro conocer un planteamiento de Rescalvo”. Tan solo con un encuentro “eso no se puede ver aún”. No obstante, afirmó que “tuvo que buscar que los tres puntos se queden en casa”, al estar dos goles por delante sobre los lojanos.

“Siempre y cuando (jugadores y técnico) no se queden con la reciente goleada (5-0 ante Mushuc Runa), la llegada de Rescalvo traerá nuevos aires al equipo, aunque nada asegura nada”, analizó Pepo para Diario EXPRESO.

Ronny Biojó (i) le ganó en la disputa a Janner Corozo, delantero de un Barcelona mostró falencias defensivas ante Libertad. MIGUEL CANALES

Morales ratificó que el mundo Barcelona y sus hinchas exigen victorias inmediatas, pero hizo un llamado a la “calma y paciencia” debido a que por lo pronto no se puede calificar el trabajo del cuerpo técnico.

Socio de Barcelona opina que la responsabilidad es de lo directivos

Bryan Cabezas, socio del Ídolo, tiene claro que, ante la falta de resultados, “la responsabilidad es netamente de la directiva por no armar un equipo competitivo” y que Rescalvo “planteó igual que Segundo Castillo y Pablo Trobbiani, solo con ciertos cambios de posiciones”; aunque eso se debió a que “no hay más (jugadores)”.

“Si no tienes cómo competir, seguirá siendo todo lo mismo. Ellos (directivos) no se preocuparon en tener una buena banca (de suplentes), de forma que cuando los 11 titulares no respondan, puedas cambiarlos”, dijo Cabezas.

El hincha, aportante del club torero, aseveró que “Rescalvo aún no es tema de conversación porque lleva solo un partido”. Sin embargo tiene “dudas de que logre buenos resultados”, por “tener la ‘cruz’ de dirigir a Emelec y fracasar” en temporadas anteriores.

EXPRESO conversó con un miembro de la Sur Oscura, quien prefirió que su nombre no sea revelado, al respecto de lo ocurrido el pasado sábado, y ratificó que el empate “no cayó nada bien y fue decepcionante” porque se esperaba una nueva victoria con “un rival que está de mitad de tabla hacia abajo”. Añadió que aunque no justifica el ingreso de hinchas a la cancha, el reclamo “es entendible” porque “ni se mejora ni se gana”.

Ismael Rescalvo se mostró muy activo en la zona técnica en su debut como entrenador del Barcelona SC. miguel canales

Ismael Rescalvo tendrá su segunda prueba el próximo sábado 5 de julio con un equipo que, hasta el cierre de esta edición, no fue reforzado para lo que resta de la competencia. Solo se conoció la posible incorporación de un volante ‘8’ de nacionalidad uruguaya.

Independiente del Valle vs Barcelona SC: duelo clave en el liderato de LigaPro

El conjunto amarillo, con 33 unidades, es escolta del líder de la LigaPro, Independiente del Valle (36), al que enfrentará como visitante en el estadio de Chillo Jijón (Quito) por la jornada 19 del torneo. El liderato podría compartirse en caso de una victoria de Barcelona.

