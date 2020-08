Stoichkov sobre Messi: "Le estamos dando una patada en el c*** al jugador más grande"

Las reacciones ante la posibilidad en firme de que Lionel Messi salga del Barcelona siguen generando reacciones a nivel mundial. Algunas son en tono conciliador, mientras otras se van al otro extremo, dejando abierta la posibilidad de una guerra judicial entre el argentino y el club.

Lionel Messi supera al coronavirus en búsquedas de Google en el mundo Leer más

Tras conocerse esta noticia mundial, el búlgaro Hristo Stoichkov, histórico jugador que se convirtió en símbolo del Barça, salió al frente para culpar a la cúpula azulgrana.

"Estamos borrando un mito, le estamos dando una patada en el culo al jugador más grande en la historia del Barcelona. Estamos manchando su nombre, su carisma, yo soy socio, por eso digo que lo estamos manchando", precisó Stoichkov.

Pero su mensaje no terminó allí, sino que señaló que la salida de Messi ya es una historia que se repite siempre. "No sé por qué siempre los jugadores que hemos hecho historia en Barcelona nos echan por la puerta de atrás, creerán que estorbamos porque queremos robarles la presidencia o algo así, no sé qué les pasa".

Incluso, Hristo Stoichkov fue más allá y se animó a cuestionar a la directiva de Barcelona liderada por Josep Maria Bartomeu, que, pesa al duro panorama, descartó renunciar, sea cual sea el momento. "Esta directiva lo ha estropeado todo, parece que quiere voltear a la afición contra los jugadores. No tengo cómo pagarle el cariño a la afición, pero esta directiva no tiene cara, paga periodistas para echar leña al fuego, como club da pena".