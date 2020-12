Segundo Mercado cumplirá el próximo 5 de enero 54 años, y se mantiene en igual o mejor estado físico que cuando estuvo a punto de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 88’, o el título mundial semipesado en 1994.

Se levanta todos los días a las 04:50, toma un café y sale a correr desde su vivienda, en la periferia de Guayaquil, a lo largo de la vía perimetral por 10 o 12 kilómetros, según cómo esté de ánimos. De inmediato vuelve a casa, se alista, y a las 06:00 ya está dando clases en una de las urbanizaciones del norte de la urbe donde lo hayan contratado como entrenador personal, a lo que se dedica ahora. Ese ritmo no para hasta las 21:00.

Desde que regresó de Estados Unidos, allá por el 2004, luego de su paso por el profesionalismo, esa ha sido la constante de ‘La Avispa’, como es conocido el boxeador por su derecha implacable y su rapidez extrema, quien pudo llegar a ser el primer campeón mundial del país. De ahí que está vigente y no descarta subir al cuadrilátero en cualquier momento.

“Sigo activo. En teoría no he dejado de entrenar. El regreso de figuras como Mike Tyson (el 28 de noviembre pasado) o la recientemente anunciada por Floyd Mayweather Jr. (para el 20 de febrero de 2021), me motivan a seguir con la idea de subirme al ring otra vez”, precisa Mercado.

Y es que el esmeraldeño conserva sus condiciones casi intactas. Musculado y ágil en los entrenamientos que imparte, reconoce que tener una despedida oficial es una de las deudas pendientes que tiene consigo mismo y con el país.

Hace poco menos de un año tuvo la posibilidad de hacerla. Revela que lo llamaron de Estados Unidos para proponérselo y aceptó. Entre las opciones del rival estaba la ansiada revancha con Bernard Hopkins, con quien perdió el título mundial en Quito, en 1994, o Félix Tito Trinidad, ya que ambos tampoco han tenido una pelea de despedida, pero todo quedó en espera.

“Se conversó el costo del evento... Incluso estábamos tratando de establecer el peso en el que se haría. Yo estaba dispuesto a pelear en Supermediano (175 lb.) o Pesado, como ellos decidieran, pero llegó la pandemia y todo paró de golpe”, confiesa.

Con Hopkins, el pugilista dice haber hablado personalmente y haberle pedido la pelea, pero este se negó con temor. “Me dijo: “Mercado, tú eres difícil”, mientras que con Tito Trinidad aún hay posibilidades”, añade.

Pero ese no es solo el motivo por el que el boxeador no ha concretado su regreso tras colgar los guantes en 2003, con un récord de 75 victorias, 64 de ellas por KO, y 12 derrotas, sino las carencias económicas que suele pasar.

Prev Next Anécdota. En su tercera pelea profesional, en EE.UU., allá por 1989, Mercado conoció en persona a Mike Tyson quien le pidió tomarse una foto con él y le regaló 1.000 dólares. Cortesía

Mundial. Segundo (i) en la pelea ante Bernard Hopkins por el título mundial en 1994. Archivo

Entrenador. El púgil tricolor con algunos de sus pupilos de Samborondón. Amelia Andrade / Expreso

Hasta el 2019 Segundo cobraba $ 50 la hora; o mensualmente $ 350, por clases a sus alumnos; y en el mejor de los casos lo llamaban abogados para que sea su guardaespaldas en audiencias conflictivas. pero con la pandemia “el negocio bajó”. Es ahí donde a ratos piensa que haber sido una gloria del deporte en el país no le sirvió de nada.

“Lo más grande que me dieron fue un Cóndor de Oro. No hubo casa, ni carro; tengo la pensión vitalicia, pero esos $ 300 se van en alquiler de la casa”, dice.

Sobre su salud, Mercado precisa estar en un 90%. Si bien sigue hablando “como borracho” -como el mismo lo llama- explica que todo se debe al proceso de tratamiento de Parkinson que le fue diagnosticado en 2000, del cual está casi recuperado luego de someterse por varios años al tratamiento, de ahí que actualmente la enfermedad ya no representa un peligro para su vida.

“En unos cuantos días, el 17 de diciembre, tengo previsto someterme a una cirugía por la sinusitis que padezco y para arreglarme el tabique que me desvié incluso antes de disputar el título mundial en 1994. Luego de eso está previsto que mejor mi dicción”, acota con palabras llenas de positivismo.

Y es que a la Avispa le sigue motivando el box como cuando empezó. La vuelta de Tyson y compañía, lo hacen soñar;se ilusiona, pero se estrella con la realidad. “Solo pido salud y vida para seguir trabajando”, apostilla.

ENTRENADOR PERSONAL Y AYUDA SOCIAL

Segundo se gana la vida actualmente dando clases personales de boxeo en sectores del norte de la urbe como Ceibos o en urbanizaciones de Samborondón o vía a la Costa, donde además de hacer lo que le gusta ha logrado establecer contactos importantes que lo ponen nuevamente en la órbita de un inminente regreso, si es que fracasa su deseo de despedirse con alguna figura mundial.

Por ejemplo, con Tobías Guzmán, uno de sus pupilos, y algunos otros alumnos han hablado de montar un gimnasio y ellos mismos armar una cartelera para la despedida en 2021. Pero Mercado no olvida a los suyos. Con los antes mencionados han creado una fundación sin fines de lucro para sacar a personas de raza negra, adictas, de las calles, en sectores como el Trinipuerto. Y ya empezaron; se hizo la compra de 200 kits de pruebas rápidas de Covid para ir a esos sectores y aplicarlas en las próximas semanas en una brigada.